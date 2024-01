OZG: “We kunnen en we móeten meer doen om mensen gezonder te laten leven”

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis opende ruim vijf jaar geleden de deuren van het ziekenhuis in Scheemda. Op 1 februari organiseert het Ommelander Ziekenhuis alsnog het symposium over leefstijl en preventie, dat vorig jaar vanwege een zomerstorm niet kon doorgaan. Volgens Ingri Brouwer, orthopedisch chirurg en lid van het stafbestuur van het Ommelander Ziekenhuis, is leefstijl en preventie hét thema van dit decennium. “De zorg en de maatschappij staan voor een enorme uitdaging. Een sterk groeiende zorgvraag en minder mensen om deze zorg te leveren. Maar mens, maatschappij en de zorg kunnen allen en vooral ook samen een bijdrage leveren in het keren van het tij.”

Samen werken aan een gezond Groningen

Ingri ziet veel patiënten in haar spreekkamer die overgewicht hebben. Ingri: “Daarbij krijgen zij vaak ook klachten zoals pijnlijke gewrichten. Ik zie dat de klachten écht verminderen bij patiënten die meer gaan bewegen, een betere conditie krijgen en gewicht verliezen. Als ziekenhuis zijn we natuurlijk vooral bezig om mensen die ziek zijn, beter te maken. Een ongezonde leefstijl kan ziekte veroorzaken of verergeren. Aan de andere kant kan gezond leven ziekte voorkomen of klachten verminderen. Steeds vaker wordt er gesproken over ‘health in all policies’, met het Integraal Zorgakkoord (IZA) als mooi beginpunt van deze transitie. Hier geloven we als Ommelander Ziekenhuis in en we willen dit ook binnen en buiten het ziekenhuis uitdragen.”

Enorme uitdaging in de toekomst

Hoewel veel zorgverleners en organisaties al langere tijd met dit thema bezig zijn, is het probleem nog niet minder geworden, eerder groter. Ingri: “Dat het probleem groot is weten we al jaren, maar het is nog niet gelukt om het tij te keren. Bijvoorbeeld: 25% van de jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht. En niet alleen overgewicht, maar ook roken en gebrek aan zingeving en ontspanning of toenemende stressoren leveren gezondheidsklachten op. Met de vergrijzing en de personeelskrapte in de zorg erbij ontstaat er een enorme uitdaging op de langere termijn. In onze regio hebben we daarnaast relatief veel te maken met overerfbare armoede. Deze vorm van armoede heeft ook sterke invloed op onder andere gezond leven en de toename van overgewicht. Ik ben van mening dat zorgprofessionals bij uitstek de noodklok kunnen luiden. Mensen met gezondheidsproblemen komen uiteindelijk bij ons terecht. De oplossing ligt echter niet direct in het ziekenhuis, maar vooral in het netwerk en dichtbij de inwoners. Denk aan de gemeente, sportverenigingen en scholen. We moeten toe naar een domeinoverstijgende visie op gezondheidsbevordering in plaats van slechts behandeling van ziekte door het zorgsysteem.”

Veel actieve netwerken

Het Ommelander Ziekenhuis is aangesloten bij verschillende netwerken op het gebied van leefstijl en preventie. Ingri: “Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl begint al van jongs af aan. We zijn daarom aangesloten bij netwerken als Infant Mental Health (www.imh-groningen.nl) en Kids in Action. Bij Kids in Action worden kinderen met obesitas geholpen met een gezondere leefstijl, dit gebeurt samen met het hele gezin en de huisarts. Andere netwerken waar we bij zijn aangesloten zijn Beweegzorg Noord (nu nog in pilotfase) en de LOFIT-studie. Bij Beweegzorg Noord werken ziekenhuizen, verzekeraars, fysiotherapiepraktijken en huisartsen samen aan zorg voor patiënten met artrose (gewrichtsslijtage). Het LOFIT-project onderzoekt de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van het leefstijlloket. Ook hierin werken veel organisaties samen.”

“We kunnen en moeten meer doen”

Volgens Ingri zijn al deze inspanningen niet genoeg: “We kunnen en moeten meer doen. Het is heel belangrijk dat we het aantal mensen met leefstijl-gerelateerde chronische ziekten zoals obesitas en diabetes terug dringen. Het urgentiebesef en tempo moeten verder omhoog. Dat is niet alleen nodig om de individuele inwoner gezonder te maken, maar het helpt ons ook om de uitdaging voor de toekomst aan te gaan. Namelijk het verlagen van de zorgvraag. Het grote effect zie je natuurlijk pas na tien tot vijftien jaar, dus laten we zo snel mogelijk beginnen!”

Elkaar leren kennen, het urgentiebesef verhogen en samen tot oplossingen komen

Afgelopen jaar vierde het Ommelander Ziekenhuis haar lustrum. Ingri: “Eén van de activiteiten die we organiseren is een symposium voor iedereen die vanuit z’n professie een link heeft met preventie en gezond leven. Denk aan allerhande zorgverleners van binnen en buiten het ziekenhuis, zoals dokters, fysiotherapeuten, verloskundigen, jeugdzorgmedewerkers, maar ook bestuurders, beleidsmakers, ambtenaren, etc. We bieden een boeiend en interactief programma met deskundige sprekers die kennis delen over de komende uitdagingen, leefstijl en preventie. Ook geven de sprekers handvatten waar we mee het ‘veld in kunnen’. Behalve het opdoen van kennis en het aangaan van de dialoog is het ook dé plek om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Zo kunnen we het urgentiebesef verhogen en samen tot oplossingen komen. En zoals men in het Noordelijk Zorglandschap al weet: wachten op Den Haag duurt te lang. We kunnen maar beter gewoon samen beginnen! Meer informatie en hoe aan te melden staat op onze website.”

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

