Politie Emmen start met weekendoverzicht

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Het afgelopen weekend kreeg politie Zuidoost-Drenthe 155 meldingen binnen.

Vrijdag. Rond 15:15 uur hielden agenten in de Picassopassage in Emmen een 21 jarige man uit Rijswijk aan in verband met winkeldiefstal. De man had enkele gestolen goederen nog op zak. De man werd overgebracht naar het bureau voor verhoor. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.

Dit weekend vonden meerdere, zogenoemde, vermogensdelicten plaats.

Zaterdagnacht had een bewoner op de Kerspellaan in Emmen een drietal inbrekers overlopen bij zijn berging. Het drietal koos direct het hazenpad, zij namen daarbij enkele spullen mee. De bewoner belde direct 112. Toegesnelde agenten hebben nog gezocht in de omgeving, maar tevergeefs.

Zondagavond werd een bewoner aan de H. de Langestraat in Emmen onaangenaam verrast toen hij thuis kwam. Er bleek ingebroken te zijn in zijn woning. Er zijn meerdere spullen weggenomen. De inbraak is bij de politie in onderzoek.

Zondagnacht zag een getuige dat er een steen door de ruit van een winkel werd gegooid aan de Friesestraat in Coevorden. De verdachte pakte een elektrische step en vertrok. De getuige heeft hem nog even kunnen volgen maar raakte hem uit het zicht. Ook hier hebben agenten tevergeefs in de omgeving gezocht.

Naast diefstallen en inbraken waren er ook meerdere geweldsmisdrijven.

Zo kwam er zaterdagnacht rond 01:15u een melding van een agressieve man op de Van Schaikweg in Emmen. Agenten troffen een zeer vervelend en agressieve man aan. Hij zou iemand mishandeld hebben waarop hij aangehouden werd. Dit ging niet zonder slag of stoot. De 24 jarige man uit Emmen ging flink in verzet. De man werd in een cellenbus vervoerd, waarvan hij de binnenzijde vernield heeft. Ook in het arrestantencomplex heeft de man zich misdragen. Hij zal zich later moeten verantwoorden.

Diezelfde nacht kwam er rind 03:45u een melding binnen van een geweldsincident in Zwartemeer. Agenten gingen met spoed ter plaatse. Aanrijdend werd duidelijk dat het om een steekpartij ging. Agenten troffen een gewonde man aan. Ambulance personeel en personeel van het MMT (Mobiel Medisch Team) ontfermden zich over de man, hij werd vervoerd naar het ziekenhuis.

Twee personen, een 23 jarige man uit Zwartemeer en een 44 jarige man uit Klazienaveen werden op een later moment aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Zondagnacht kwam er een melding binnen van een mishandeling gepleegd op de Hoofdstraat in Borger. Een jongen zou door een groep zijn belaagd. Agenten gingen met spoed ter plaatse en troffen een licht gewonde jongen aan. De zaak is nog in onderzoek. De jongen is bij de huisartsenpost behandeld voor zijn verwondingen.

Middelengebruik komt in de weekenden veelvuldig voor, dit gaat ook niet altijd goed.

Zo kwam op zondagnacht een bestuurder van een fatbike hard ten val op de Zijtak O.Z. in Nieuw-Amsterdam. De man was enige tijd buiten bewustzijn en is nagekeken door ambulancepersoneel. De man is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis.

Zondagmiddag reden agenten voor een melding naar Veenoord. Terwijl zij op de Schooldijk reden troffen zij een voertuig welke zij besloten te controleren. De 26 jarige bestuurder uit Emmen bleek een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben, de auto bleek niet verzekerd en er werd ook een speekseltest afgenomen welke positief testte op middelengebruik. De man is aangehouden en vervoerd naar het bureau waar bloed afgenomen is. De politie wacht de uitslag van het bloedonderzoek af. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Verder zijn we nog met vele andere meldingen bezig geweest. Denk onder andere aan aanrijdingen, medische noodsituaties, verdachte situaties en overlast meldingen.

Bron: Politie Emmen