Bijeenkomst in januari over schade en versterking in Oldambt

NIEUWOLDA – Op maandag 22 januari organiseert de gemeente Oldambt een informatieve avond in het dorpshuis ’t Trefpunt te Nieuwolda, van 19:30 tot 21:00 uur. Dit doet Oldambt om meerdere redenen. Enerzijds wil de gemeenten haar inwoners meenemen in wat er allemaal speelt en daarover informeren. Anderzijds vooral om te horen welke vragen er leven en waar mensen tegen aanlopen.



Wethouder versterking Gert Engelkens: “Wij vinden het belangrijk om te weten wat leeft en speelt bij onze inwoners. Daar helpen dit soort gesprekken enorm goed bij. En met die informatie kunnen wij hun belangen beter meenemen en – wegen. Denk daarbij aan onze bestuurlijke overleggen, maar ook aan de maatregelen die we als gemeente gaan uitwerken.”



Ook IMG en NCG aanwezig

De gemeente start met een toelichting van wat er de afgelopen periode allemaal gebeurd is. En ook een vooruitblik wat er nog gaat komen. Specifieke informatie over schade en versterking in het Oldambt wordt gedeeld door experts van het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) en NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Daarnaast zal er uitgebreid worden ingegaan op alle wijzigingen in de schadeafhandeling, versterking, en regelingen als gevolg van de parlementaire enquête en de kabinetsmaatregelen die zijn aangekondigd. IMG en NCG zullen toelichten wat er onlangs is veranderd en wat er in het komende jaar nog te verwachten is.

Ruimte voor gesprekken

Na het gezamenlijke deel met informatie is er ook voldoende ruimte voor (individuele) gesprekken. De gemeente moedigt aan eventuele vragen vooraf in te sturen en u aan te melden via info@gemeente-oldambt.nl. Dit geeft de mogelijkheid om te zorgen voor voldoende bezetting voor de gesprekken én nog gerichter in te gaan op de gezochte informatie of specifieke situaties.

Ingezonden door gemeente Oldambt