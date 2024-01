De eerste Kinder Bijbel Club van 2024 komt eraan! 

FINSTERWOLDE – Het nieuwe jaar is gestart! Dat vieren we op zaterdag 13 januari in onze splinternieuwe zaal in de graanschuur aan de Hoofdweg 19 in Finsterwolde. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom om te genieten van een gezellige ochtend.

Kom je vanaf 10:00u inschrijven en geniet van de inloopactiviteiten met veel sport en spel. Om 10:30u begint het programma, met daarin een prachtig verhaal, vrolijke muziek en een toffe verwerking.

Neem je vrienden en vriendinnen mee – iedereen is welkom en de activiteit is gratis! Voor de ouders is er bij aankomst een kop koffie, thee of warme chocolademelk. Tot zaterdag!

Nog even op een rijtje…

· Wat? Een gezellige Kinder Bijbel Club

· Voor wie? Alle kinderen vanaf 4 jaar

· Wanneer? Zaterdag 13 januari, 10.30 – 12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

· Kosten? Helemaal gratis!

Ingezonden door Bert Noteboom