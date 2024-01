Liedjeskaravaan van start in Cultuurhuis De Klinker

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 9 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DOORDRINGEND KOUD | ZONNIG VRIESWEER

Het is ook vandaag een mooie maar koude winterdag met een temperatuur in de ochtend rond -5 en een maximumtemperatuur rond -2. Er is weliswaar veel zon maar er is ook windkracht 3 tot 4 uit het oosten, en bij vlagen windkracht 5. Dat maakt het vanochtend -en ook weer vanavond- doordringend koud.

Ook vannacht is het nog helder met dan nog een zwakke tot matige wind, waardoor de temperatuur kan dalen tot ongeveer -8. Flinke ijsaangroei dus, en opnieuw zonnig weer met een maximumtemperatuur rond -1 graad.

Donderdagnacht is het ook nog koud met -6 tot -8, maar donderdag komt er meer bewolking en dan draait de wind naar het noorden. Maximum rond +1 en vrijdag wordt het 3 graden. Later op de donderdag en op vrijdag is er kans op een klein regenbuitje van zee en dat kan dan wat ijzel geven op de bevroren grond.

In het weekend wordt het 3 á 4 graden en door een westenwind zal dan ook de nachtvorst gaan verdwijnen.