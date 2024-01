Ontdek de toekomst van Groen bij Terra MBO!

GRONINGEN, EMMEN, MEPPEL – Stap binnen in de wereld van Terra MBO tijdens onze open dagen eind januari! Op donderdag 25 januari van 16.00 tot 20.00 uur openen onze vestigingen in Groningen, Emmen en Meppel hun deuren voor jou. Eén dag eerder, op woensdag 24 januari, is de vestiging in Groningen ook open van 16.00 tot 20.00 uur. Maar dat is niet alles. Op 27 januari tussen 12.00 en 15.00 uur nodigen we je uit om onze praktijklocatie voor Hippische opleidingen, The Sunrise Stables in Assen, te verkennen.



Bij Terra draait alles om groene mbo-opleidingen.

Ontdek hoe je met onze opleidingen binnen Groene ruimte, Agro en techniek, Groen, Grond en Groene Infra, Dier & Welzijn, Groenstylist, Voeding en Voorlichting én Entreeopleidingen de wereld van morgen positief kunt beïnvloeden. Hier leer je niet alleen een vak, maar ook hoe je dit direct in de praktijk brengt.

Wat maakt Terra uniek?

Onze persoonlijke aanpak, praktische benadering en ongekende passie. Bij ons voel je je meteen thuis. Onze studenten zijn buitenmensen, gepassioneerd door dieren, voedsel en natuur. Ze zijn praktisch ingesteld en werken graag met hun handen. Onze enthousiaste vakdocenten geven bevlogen les. Allemaal met een passie voor natuur en dieren.

Nieuw!

Vanaf het schooljaar 2024-2025 lanceert Terra MBO een gloednieuwe opleiding: Groen, Grond en Infra. Deze opleiding bereidt studenten voor op een veelzijdige inzetbaarheid in de groene sector. Van agrarische loonbedrijven tot gemeentes, van waterschappen tot cultuurtechnische bedrijven – na deze opleiding ben je breed inzetbaar. Meer weten? Kijk op mboterra.nl/groengrondeninfra

Wil je meer weten?

Bezoek ons tijdens de open dagen! Onze docenten en studenten staan klaar om al je vragen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.mboterra.nl.

Ingezonden door MBO Terra