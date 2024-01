Schaatsen in het centrum van Veendam

VEENDAM – Woensdag 10 januari en donderdag 11 januari 2024 is het mogelijk om in het centrum van Veendam te schaatsen. De gemeente heeft afgelopen maandag het Veenlustplein onder water gezet en met de aanhoudende vorst is het ijs dik genoeg om er de komende dagen op te schaatsen. De schaatsbaan is beide dagen geopend van 14.00 uur tot 16.30 uur en toegang is gratis.

Schaatsbaan in Veendam

De schaatsbaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De sportcoaches van Veendam Beweegt zijn vanaf 14.00 uur aanwezig met een leuke activiteit en warme chocolademelk met slagroom. Wethouder Henk Jan Schmaal: ‘’Bij het ontwerp van het Veenlustplein is rekening gehouden met een plek voor een schaatsbaan. Het is fijn dat we dit nu kunnen gebruiken. Dit maakt het centrum nog gezelliger!’’

Ondernemers centrum Veendam

Ook de ondernemers van het centrum in Veendam zetten zich in voor de schaatsbaan. Zij zorgen voor verlichting, muziek en “Koek-en-Zopie”. Zo kan men ook in de namiddag genieten van de gezelligheid.

Veendammer Elfstedentocht

Woensdag 10 januari om 15:00 uur organiseert Veendam Beweegt de Veendammer Elfstedentocht op de schaatsbaan Veenlustplein. Kinderen kunnen gratis deelnemen en een gratis entreebewijs voor zwembad Tropiqua verdienen. Deelnemers kunnen terplekke een stempelkaartje halen, met daarop elf bekende plaatsen in Veendam. De stempels kan je op het Veenlustplein verzamelen. Wethouder Henk Jan Schmaal geeft om 15:00 uur het startschot van de Veendammer Elfstedentocht. Kijk voor alle informatie over deze schaatsactiviteit en het actuele programma op de Veendam Beweegt app. Deze is gratis te downloaden in de Google Play Store en de app store van Apple.

