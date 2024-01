Verkeershinder door landbouwprotesten rondom en in Leer

LEER – Na de boerenprotestacties die gisteren plaatsvonden, gingen de acties vandaag door.

Al om 05.32 uur kreeg de politie te horen dat 26 landbouwvoertuigen zich voor een blokkade hadden verzameld op de zogenaamde VW-rotonde in Emden. Na te zijn toegesproken door de politie werd de actie rond 06.15 uur beëindigd.

De aangekondigde bijeenkomst bij de Jann-Berghaus-brug in Leer begon rond 06.00 uur. Als onderdeel van de bijeenkomst waren er korte blokkades door aankomende deelnemers op de knooppunten Jemgum en Leer-West, bij de Ledabrug naar Oberledinger Land, bij de rotonde B438 in Rhauderfehn en ook bij de hoofdkruispunt “Spier” in het stedelijk gebied Leeran. Alle deelnemers hielden zich aan de gegeven instructies en hebben na korte tijd de blokkades opgeheven. Ondanks de korte duur van de acties konden talrijke vertragingen en files in de spits niet worden vermeden. In de loop van de ochtend waren er nog meer korte termijn blokkades op de kruising met de Nüttermoorer Straße en het knooppunt Leer-Nord in het noordelijke deel van de stad Leer. Daarnaast werden er onder begeleiding van politie ritten met landbouwvoertuigen door het stadsgebied van Leer gemaakt.

In de vroege middag stonden in totaal ongeveer 70 voertuigen op het ontmoetingspunt aan beide oevers van de Eems bij de Jann-Berghausbrug. Tijdens de spits was er in de hele stad verkeershinder door langzaam rijdende tractoren. Op het moment van publicatie van dit artikel is de bijeenkomst bij de Jann-Berghausbrug nog steeds aan de gang.