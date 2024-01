Voorlezen in het donker en een Verrassingsfeest tijdens de Nationale Voorleesdagen 2024

WESTERWOLDE – Van 24 januari tot en met 3 februari organiseert de Bibliotheken van Westerwolde tijdens de Nationale Voorleesdagen leuke activiteiten.

Voorlezen is niet alleen goed voor de ontwikkeling, maar kan ook voor leuke herinneringen zorgen. Op woensdag 24 januari van 14.30 tot 16.30 uur zijn alle kinderen van de basisschool welkom in de Bibliotheek van Ter Apel. Op deze middag staat het boek Help! Een Verrassing! van Miriam Bos centraal. Het boek gaat over August de Vos en Suus Eekhoorn. Suus is dol op rennen, springen en wilde dingen doen, terwijl August het liefst leest, luiert en mooie dingen maakt. Op deze middag richten wij de bibliotheek in voor alle Suzen en Augusten. Doe mee met Suus en ga samen met beweegcoaches van Westerwolde heerlijk bewegen en ravotten of kom net als August lekker lezen en creatief bezig zijn, samen met illustrator Mieke Driessen.



Woensdag 24 januari van 14.30 tot 16.30 uur bibliotheek Ter Apel.

Geschikt voor alle basisschoolkinderen.

Op vrijdag 26 januari om 18.30 uur gaan we voorlezen in het donker in de bibliotheek van Blijham, Vlagtwedde en Bellingwolde. Tijdens het voorlezen in het donker hebben we de lichten uit in de bibliotheek en maken we een gezellig en stralend hoekje. Kom in je pyjama naar de bieb en luister samen met je knuffel naar het verhaal Cadeautje van Miriam Bos.



Op vrijdag 2 februari om 18.30 uur komt burgemeester Jaap Velema voorlezen in de bibliotheek van Ter Apel. Trek je pyjama aan en doe gezellig mee met voorlezen in het donker. Zal onze burgemeester ook zijn knuffel meenemen? Geschikt voor kinderen tot ongeveer 6 jaar.

Deze activiteiten zijn gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Op de website www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde vind je meer informatie over alle activiteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen 2024.

