Gerlinde Meendering is Westerwolder van het Jaar 2023!

WESTERWOLDE, BELLINGWOLDE – Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde werd dinsdagavond de winnaar van de verkiezing Westerwolde van het Jaar bekend gemaakt.

Dinsdagavond vond in Partycentrum De Meet in Bellingwolde de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde plaats. Nadat Kasper Schomaker, communicatieadviseur van de gemeente Westerwolde, de avond had geopend, gaf hij het woord aan burgemeester Jaap Velema. In zijn nieuwjaarstoespraak refereerde de burgemeester onder anderen aan de oorlogen in Oekraïne, Israël, Gaza en diverse landen in Afrika. Ook hier ondervinden we problemen door deze oorlogen. Naast bijvoorbeeld de hoge energieprijzen brengt de oorlogen de stroom vluchtelingen richting Nederland nog meer op gang. Het bruggetje werd geslagen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar steeds veel meer asielzoekers verblijven dan het maximale aantal van 2.000 dat is afgesproken. Vandaag dient het kort geding wat de gemeente tegen COA heeft aangespannen.

Maar het was niet allemaal kommer en kwel wat de burgemeester in zijn speech aanhaalde. Voorbeelden waren de Tocht om de Noord, het carnaval, het jubileum van de Imkersvereniging, het mogen nomineren van Mud Grunn voor de Breedtesportprijs, het Roze Loper certificaat voor zorgcentrum de Blanckenborg en de Nieuwjaarsduik in Moekesgat wat 1.600 euro opbracht voor Stichting samen met Marja. Ook is hij er trots op dat hij is genomineerd voor de titel Groninger van het jaar 2023.

Nadat de burgemeester een toost op het nieuwe jaar had uitgebracht volgde de bekendmaking van de verkiezing Westerwolder voor het jaar. Vijf kandidaten uit de gemeente Westerwolde maakten kans om deze felbegeerde titel in beslag te nemen. Dit waren: Anita Boom Van Doorn uit Vriescheloo en Koen de Wit, Bart Kruizinga, Gerlinde Meendering en Catharina Glazenburg uit Bellingwolde. Vier van de vijf kandidaten eindigden met zeven punten op de gedeelde eerste plaats. Volgens het reglement van de verkiezing Westerwolder van het Jaar was het eindklassement van de publieksjury doorslaggevend. Het verschil tussen de nummer 1 en 2 was welgeteld 21 stemmen.

De winnaar is Gerlinde Meendering. Samen met vrijwilligers zorgde zij ervoor dat het hertenkamp voor Vriescheloo blijft behouden. Ook kun je een wandeling met haar ezels maken en zorgt ze er al jaren voor dat er in Vriescheloo vanaf de eerste Adventszondag een levende kerststal te bezoeken is. Gerlinde werd door burgemeester Jaap Velema gehuldigd. Ze kreeg een speciale penning, die door hoofdsponsor van de verkiezing: Marije Wensink van de edel smederij Goudwicht in Oudeschans is gemaakt. Alle genomineerden ontvingen een oorkonde en bloemen.

Foto’s: Jan Glazenburg