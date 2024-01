Wandel met ons Mee was in Gieten

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 10 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN ECHTE WINTERDAG | MORGEN MEER BEWOLKING

Er is vandaag een fractie minder wind dan gisteren maar dat betekent niet dat het minder koud is want de temperatuur is vanochtend -3 tot -6 en de maximumtemperatuur ligt rond -1. Mogelijk komt er in de loop van de dag wat bewolking uit Duitsland maar in principe is het een zonnige winterdag met windkracht 3 tot 4 uit het oosten tot noordoosten.

Komende nacht is er maar weinig wind en dan daalt het opnieuw tot rond -6, en mogelijk ontstaat er dan mist. Morgen wordt het daarna ’s middags 0 of +1, met kans op mist en nevel en nog af en toe zon. En morgenochtend is er kans op een buitje vanuit het noorden. Dat kan dan op de bevroren grond aanleiding geven tot gladheid, ook vrijdagnacht.

Want dan is het nog 0 tot -1, overdag wordt het vrijdag het 3 a 4 graden met een matige noordwestenwind. Vaak is het bewolkt met soms wat regen of motregen, ’s ochtends kan het dan ook nog glad zijn op de weg. In het weekend is dat voorbij en dan is het meest bewolkt met af en toe regen en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Maximumtemperaturen dan rond 4 graden, minima in het weekend rond +1.