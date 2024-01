Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 11 januari, 08.00 uur door John Havinga

BEWOLKING EN LANGZAAM BOVEN NUL | GELEIDELIJK BUIEN IN HET WEEKEND

We hebben bewolking gekregen vanaf de Noordzee en de zwakke wind zal deze ochtend draaien naar het westen tot zuidwesten. We starten met temperaturen rond -4 à -5 graden, maar met die verandering van windrichting en de bewolking zal het minder koud gaan worden. De maximumtemperaturen komen vanmiddag geleidelijk uit rond +1 graad.

Vanavond en komende nacht zijn er tijdelijk opklaringen mogelijk maar door de vochtige lucht, zal dit meteen leiden tot een afkoeling naar -2 tot -4 graden en vorming van nevel en mist. Op lokale wegen (waar niet vaak gestrooid wordt) kan het glad worden. Die mist zal vrijdag in de ochtend wel weer gaan oplossen, maar het blijft vervolgens (en helaas) verder wel een grijze dag. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig, bij middagtemperaturen rond 3 à 4 graden.

In het weekend zal het geleidelijk licht wisselvallig worden en krijgen we te maken met enkele buien of buitjes. Op zaterdag zijn het erg lichte regenbuitjes en is het vooral bewolkt weer. De temperatuur komt daarbij uit op ongeveer 4 graden. Op zondag komt de temperatuur ook uit op ongeveer 4 graden, met vaker regenbuien. De nachtelijke temperaturen blijven boven het vriespunt liggen en de wind uit het westen tot noordwesten wordt matig tot vrij krachtig (4 à 5 Bft).