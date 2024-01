Doneer actie voor stichting Veur Noppes

STADSKANAAL – De hele maand december stond in het teken van solidariteit bij Autoparcours, waar een bijzondere Wensboom zijn takken uitstak. De opbrengst van deze hartverwarmende actie, een indrukwekkende € 500 euro, is met liefde gedoneerd aan de stichting ‘Veur Noppes’.

Veur Noppes, een non-profitorganisatie met een missie, bestaat uit een toegewijde groep vrijwilligers die met hart en ziel bijdragen aan het bieden van een helpende hand aan de minima. Hun doel is eenvoudig maar krachtig: zorgen voor een menswaardig bestaan voor iedereen die het moeilijk heeft.

Het gedoneerde geld zal worden ingezet voor een scala aan essentiële behoeften. Van kleding tot keukenartikelen, meubilair tot babyspullen. Veur Noppes staat paraat om degenen die het nodig hebben te voorzien.

In de koude wintermaanden is het gemakkelijk om de warmte van medemenselijkheid te verspreiden. Geef warmte, deel warmte. Jouw bijdrage, of het nu een geldbedrag is of gratis artikelen, maakt een verschil voor iemand die het moeilijk heeft.

Laten we samen zorgen dat niemand deze winter in de kou staat. Doneer vandaag nog en help jouw medemens de winter warm en waardig door.

