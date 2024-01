Drugsactie in Groningen leidt tot aanhouding en kilo’s harddrugs

GRONINGEN – Een drugsactie in de stad Groningen heeft geleid tot een aanhouding van een 44-jarige man uit Groningen. Er zijn in een woning en een loods meerdere kilo’s harddrugs, een groot bedrag aan contant geld en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is aangehouden op verdenking van de handel in verdovende middelen (harddrugs en softdrugs), voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs en voor het voorhanden hebben van een vuurwapen en munitie. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

Onderzoek

De politie kwam de verdachte op het spoor door informatie uit een ander onderzoek. Uit het vervolgonderzoek kwamen daarna voldoende aanwijzingen naar voren om een woning aan de Steenhouwerskade en een loods aan de Ulgersmaweg binnen te gaan. De ondersteuningsgroep Noord-Nederland hield de verdachte op een andere locatie in de stad aan.

In de woning en de loods zijn onder meer cocaïne, speed, MDMA, xtc-pillen, tientallen liters GHB, grondstoffen voor de productie van GHB, een groot bedrag aan contant geld en een vuurwapen aangetroffen.

Signalen drugshandel

In de loods en woning zijn meerdere kilo’s harddrugs aangetroffen, waarschijnlijk bestemd voor de handel. Drugshandel en panden waar drugs wordt opgeslagen, versneden of verhandeld trekken criminelen en geweld aan. Het levert gevaar op voor de omgeving, bijvoorbeeld door schadelijk chemisch afval, geweld, inbraken en andere ernstige delicten.

Als je signalen van drugshandel herkent, meld dit dan altijd bij politie. Ziet u vreemde mensen op opvallende tijdstippen regelmatig en kortdurend in en uit een woning? Soms met grote tassen. Komen er regelmatig op vreemde tijdstippen wisselende mensen aan de deur? Zijn ramen altijd verduisterd met gordijnen en is onduidelijk wie er in de woning woont? Dan kan het gaan om een drugspand.

Melden helpt

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heeft u vermoedens, meld dit bij de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem tip dan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook kunt u terecht bij TCI, Team Criminele Inlichtingen voor een vertrouwelijk gesprek.

