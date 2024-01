Echtpaar Nienhuis-Meendering 60 jaar getrouwd

TER APELKANAAL – Gisteren vierde het echtpaar Nienhuis-Meendering hun diamanten huwelijk.

Gisteren waren Tonnis Hendrik Nienhuis, geboren 17 mei 1937 te Onstwedde en Anna Meendering, geboren op 17 september 1938 te Lauderbeetse (gemeente Vlagtwedde) 60 jaar getrouwd.

Het stel leerde elkaar bij het concours van blaasmuzikanten in Hotel Boschhuis Ter Apel kennen. Drie jaar later trouwden ze op 10 januari 1964 in het gemeentehuis in Sellingen. Ze gingen aan de Spoorstraat in Stadskanaal wonen, maar vijf jaar later keerden ze terug naar het ouderlijk huis van Anna, waar ze nu nog steeds wonen. Het echtpaar heeft drie kinderen, negen kleinkinderen en inmiddels twee achterkleinkinderen.

Burgemeester Jaap Velema kwam het echtpaar gistermiddag feliciteren. Hij bracht een ingelijste kopie van hun trouwakte mee. Ook werd het echtpaar verrast met bloemen van de gemeente en de felicitaties van het Koninklijk Huis.

Foto: André Dümmer