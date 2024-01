Fontein Hertenkamp Vriescheloo officieel in gebruik genomen

VRIESCHELOO – Vanmiddag is de fontein in het Hertenkamp Vriescheloo officieel in gebruik genomen.

Een fontein was een lang gekoesterde wens van de Stichting Hertenkamp Vriescheloo. Dit om de vijver van meer zuurstof te voorzien en het geheel wat levendiger te maken. Diverse fondsen, waaronder Leader en het Wildervank Fonds, hebben deze wens mogelijk gemaakt. Maar ook werd de Stichting benaderd door de familie Ots-van der Werf, die graag iets voor het hertenkamp wilde doen. Het doen hiervan was tweeledig.

Enerzijds wenste men het hertenkamp te ondersteunen, anderzijds willen ze graag een herdenkingsplek voor hun omgekomen zoon en broer, Robert Ots, creëren. Door het plaatsen van de fontein en een herinneringsbord bij de vijver is dit laatste mogelijk gemaakt. Het is vandaag precies zeven jaar geleden dat Robert op 28 jarige leeftijd is verongelukt. De fontein is vanmiddag officieel door de familie Ots in gebruik gesteld en het herinneringsbord in kleine kring onthuld.

We denken dat hier weer iets moois is toegevoegd aan het Hertenkamp Vriescheloo.

Foto’s: Catharina Glazenburg