Jan Willem en Janke roepen op om maandag mee te doen aan een manifestatie om de noodzaak van de Spreidingswet kracht bij te zetten

WESSINGHUIZEN, TER APEL, DEN HAAG – Hieronder leest u een door Jan Willem Kok ingezonden artikel.

Er is op de wereld om ons heen veel gaande. Af en toe word je er moedeloos en radeloos van. Boos en teleurgesteld. Ik steek dan maar weer mijn kop in het zand. Zo vergaat het ons hier in Wessinghuizen ook t.a.v. de ellende dichtbij in Ter Apel. Ook gisteravond weer als we burgemeester Venema vol zien schieten in de rechtbank.

Daarom gaan we voor a.s. maandag een manifestatie in Den Haag organiseren. Want spreiden moet! We kunnen het niet langer zien gebeuren en zelf thuis in de stoel achteroverleunend het aanzien. Heb je dat gevoel ook? Doe je mee?

Waarom een actie, een (kunst)manifestatie bij de 1ste Kamer?

Centraal staat de opvang van vluchtelingen in Ter Apel. De laatste jaren wordt de wettelijke grens van 2000 vluchtelingen al regelmatig over schreden en liggen ze buiten in de kou. De oorzaak is vooral gelegen in de doorstroming van vluchtelingen die net in Nederland zijn aangekomen bij het aanmeldcentrum van de IND. De opvanglocatie van het COA bij het aanmeldcentrum staat al langere tijd onder enorme druk, omdat er in het hele land te weinig opvangplekken zijn.

De Spreidingswet moet uitkomst bieden, als de 1ste Kamer met deze wet akkoord gaat, dan hebben de minister en het COA de handen vrij om nieuwe opvangplekken elders in het land in te richten. Maar het is nog maar de vraag of er voldoende meerderheid in de 1ste Kamer is om akkoord te gaan met de wet. We hopen met onze actie, de laatste druppel te zijn om enkele 1ste Kamerleden te overtuigen voor de wet te kiezen.

Onze persoonlijke drijfveren

Wat ons flink stoort, is dat al meerdere jaren op soms onmenselijke wijze omgegaan wordt met de vluchtelingen, die niet fatsoenlijk opgevangen kunnen worden zodra het aanmeldcentrum vol is. Onze lokale en regionale bestuurders zetten zich extra in om het leed zo veel mogelijk te beperken door extra opvangplekken te creëren. Super!! Ook doen de bestuurders flink hun best om het COA met de Staatsecretaris onder druk te zetten om nieuwe opvangplekken in heel Nederland te creëren. Dat lukt maar ten dele. Rechtszaken hebben tot nu toe niet geholpen. We zijn trots op onze bestuurders in de regio, maar het heeft niet geleid tot duurzame oplossingen.

We ergeren ons aan de overlast van zoveel vluchtelingen voor vele bewoners van Ter Apel en de werknemers van de IND en het COA.

We willen met onze manifestatie vanuit een gevoel van burgerparticipatie de vluchtelingen, bewoners, bestuurders een hart onder de riem steken. Ook willen we naar de politiek het signaal geven, dat wij – als burgers – vinden dat de boot al lang aan is.

De boot is aan!

De druppel is voor ons geweest het debat met de motie in de 2de Kamer eind vorig jaar en het mogelijk terugdraaien van het besluit om de Spreidingswet niet meer in behandeling te nemen. Het gevolg zal zijn, dat de huidige situatie niet verandert. De gemeenten elders in het land worden dan niet verplicht ook vluchtelingen op te vangen. Ter Apel blijft dan met de ellende zitten.

Manifestatie

We gaan maandag bij de 1ste Kamer onze hartenkreet, onze boosheid vormgeven met heel veel big shoppers op de stoep te leggen bij de eerste Kamer. Ook zullen we elk kamerlid zo’n tas met brief aanbieden. De tassen symboliseren vluchtelingen, die enkel nog een tas met schaarse middelen hebben en buiten de poort in Ter Apel in de kou wachten.

Meld je aan. Zie de website: www.artphy.nl .

Ingezonden door Jan Willem Kok