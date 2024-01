Nieuwe single Stain van Marlène Bakker komt vrijdag uit

GRONINGEN – Op vrijdag 12 januari komt de nieuwe single Stain van Marlène Bakker uit. Stain is de tweede single van haar nieuwe album Oaventuren.

Stain zal komende vrijdag ook in de eerste aflevering van de NTR/Andere Tijden docuserie ‘De aarde beeft‘ te horen zijn. De serie start op vrijdag 12 januari om 20:30 op NPO2. In deze aflevering heeft Marlène een mooi gesprek met Winfried Baijens en brengt ze samen met gitarist Bernard Gepken het lied ten gehore.

Marlène is in 2020 verhuisd van Stad naar een mooi klein wierdedorpje op t Hogelaand. Ze woont nu in een oud huisje mit n toentje derbie. Toen ze begon met het omspitten van de tuin vond ze van alles in de grond, zoals oude stukjes aardewerk, glas, porselein en zelfs een speelgoedsoldaat. Een leuke bijkomstigheid voor iemand die gek is op alles wat oud is, maar tegelijkertijd vroeg ze zich ook af: hoe is dit alles hier zo beland?

Marlène ging haar verzameling vondsten fotograferen. De foto’s zette ze op haar socials, met de boodschap “Wat je allemaal wel niet vindt bij het tuinieren!”. Grappig genoeg ontving ze hele diverse reacties zoals “Jeetje wat een rommel” en “Heb je nou wel of niet iets gevonden?” Dat zette haar aan het denken. Wat heeft eigenlijk recht van bestaan? Zo’n interessante vraag en je krijgt bij iedereen weer een ander antwoord. Waar de één niks ziet, ziet de ander alles.

En zo had Marleen ineens heel veel inspiratie voor een nieuw liedje getiteld Stain. Ze heeft het samen met Bernard Gepken geschreven. Op vrijdag 12 januari komt het lied officieel uit als single. Op de releasedag verschijnt ook de bijbehorende videoclip op YouTube met Nederlandse én Groningse ondertiteling.

Ingezonden met foto’s van Jorah Sarah