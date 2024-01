Onderzoek naar afvaldumpingen in Den Horn en Oostwold

OOSTWOLD, DEN HORN – De politie doet onderzoek naar twee afvaldumpingen in de provincie Groningen. Aan de Kerkeweg nabij Oostwold vond de politie op zondag 7 januari meerdere blauwe en zwarte jerrycans en een blauwe ton, gevuld met chemicaliën. Aan het Hoendiep in Den Horn werd op maandag 8 januari naast met vloeistof gevulde jerrycans ook een centrifuge aangetroffen. Metingen duiden erop dat het mogelijk om drugsafval zou gaan. De politie zoekt getuigen die mogelijk iets hebben gezien van de afvaldumping of weten wie hier iets mee te maken kan hebben.

De politie doet onderzoek naar de afvaldumpingen. Waar mogelijk wordt sporenonderzoek gedaan en ook kijken we of er beelden kunnen worden veiliggesteld. Daarnaast zijn we nadrukkelijk op zoek naar tips, beelden of andere informatie van mogelijke getuigen.

Getuigen gezocht

Heeft u in de afgelopen dagen iets gezien van de afvaldumpingen aan de Kerkeweg nabij Oostwold of aan het Hoendiep in Den Horn? Zoals verdachte vervoersbewegingen, het af- en aanrijden van busje(s) of mensen die sjouwen met jerrycans of ander afval. Heeft u beelden uit deze omgeving waarop iets verdachts te zien is? Herkent u de centrifuge? Of heeft u het vermoeden dat er bij u in de omgeving een drugslab is? Deel deze informatie dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Schadelijk en grote gevaren

Dumpingen van chemisch- of drugsafval zijn gevaarlijk omdat de stoffen zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig kunnen zijn. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging, met alle schadelijke gevolgen van dien. Het opruimen van het afval kost de maatschappij veel geld. Het afval is mogelijk afkomstig uit een drugslab en die brengen ook grote gevaren met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. Ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie, is levensgevaarlijk. Zeker als een drugslab zich in bewoond gebied bevindt.

Hoe herken ik een drugslab?

Voor de politie zijn mensen in de buurt erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie. Maar hoe herken je een drugslab?

Op vreemde tijdstippen rijden voertuigen of bestelbusjes naar een pand toe of juist daar vandaan

Men probeert vaak zo onopvallend mogelijk in- en uit te laden, maar soms zie je mensen sjouwen met jerrycans of vaten.

Bij een drugslab kan een chemische – soms anijsachtige – lucht vrijkomen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim.

De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de ramen en deuren zijn vaak geblindeerd.

Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.

Bron: Politie Groningen