Tegenlicht meet up donderdag 25 januari

STADSKANAAL – Op donderdag 25 januari a.s. om 19.00 uur wordt in de Bibliotheek Stadskanaal een Tegenlicht meet up gehouden.

In de meet up gaan we dieper in op de thema’s die in de Tegenlicht uitzending ‘Expeditie beter Nederland’ van 30 november 2023 aan de orde kwamen, te weten: huisvestingsbeleid, gendergelijkheid en wonen met/op het water.

In onderstaande flyer leest u in het kort de inhoud van de meet up. Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te praten over de onderwerpen aan de hand van fragmenten uit de uitzending.

Voor meer informatie kunt kijken op www.vpro.nl/tegenlicht, waarop ook de aflevering van 30 november is terug te zien.