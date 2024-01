Vier De Nationale Voorleesdagen in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Voorlezen is leuk én belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom vinden De Nationale Voorleesdagen plaats van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari 2024. In de Groningse bibliotheken worden er tijdens deze dagen allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en hun (groot)ouders.

Door voor te lezen leert een kind een heleboel nieuwe woorden. Daarnaast reizen we in boeken en verhalen naar alle hoeken van de wereld: we kunnen andere continenten en culturen bezoeken. Maar ook zorgt voorlezen ervoor dat een kind zich gaat herkennen in een personage. Voorlezen verruimt de wereld van een kind.

Activiteiten in de Bibliotheek

Tijdens De Nationale Voorleesdagen worden in Bibliotheek Veendam allerlei activiteiten georganiseerd rondom voorlezen en het Prentenboek van het Jaar: Help! Een verrassing! van Miriam Bos.

Kinderen kunnen op woensdag 24 januari van 14.30 tot 16.00 uur in de Bibliotheek muziekinstrumenten maken. In het boek Help! Een verrassing! houdt Suus de Eekhoorn veel van drukke en lawaaierige dingen. Dus een muziekinstrument maken hoort daar echt bij! Leuk voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Op zaterdag 27 januari is er een Voorleesfestival van 10.00 tot 14.00 uur i.s.m. van Beresteyn. Kinderen en hun (groot)ouders kunnen o.a. de muzikale theatervoorstelling van Pie en Raatje bijwonen om 13.00 uur die aansluit bij het Prentenboek van het Jaar: Help! Een verrassing! Suus de Eekhoorn heeft een verrassing voor August de Vos. Maar August houdt helemaal niet van verrassingen! Wat zou Suus van plan zijn?

Ook is er op zaterdag 27 januari twee maal een workshop Peuterswing. Onder begeleiding van muziekdocent Nanda Kievit gaan kinderen en hun (groot)ouders op een ongedwongen en speelse manier aan de slag met muziek en dans. De workshops beginnen om 10.00 uur en 11.00 uur.

Op biblionetgroningen.nl/nvd staat een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd tijdens De Nationale Voorleesdagen in de Groningse bibliotheken. Hier kun je je ook aanmelden.

Prentenboek van het Jaar

Tijdens De Nationale Voorleesdagen staat de Prentenboeken Top 10 centraal, met daarin de tien leukste voorleesboeken, gekozen door een deskundig comité. Eén titel wordt verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat Help! Een verrassing!, het kleurrijke prentenboekdebuut van Miriam Bos. Het is een grappig, kleurrijk en liefdevol prentenboek waarin jezelf mogen zijn op een subtiele manier centraal staat. Ontdek het Prentenboek van het Jaar of één van de andere negen getipte boeken in Bibliotheek Veendam.

Gratis lid van de Bibliotheek

Tot 18 jaar kunnen kinderen gratis lid worden van de Bibliotheek. Kinderen die tijdens De Nationale Voorleesdagen lid worden, ontvangen het voorleesknuffeltje cadeau.

Ingezonden