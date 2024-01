Voipzo neemt SSD Onderhoud ICT B.V. over

STADSKANAAL, WINSCHOTEN – Voipzo, een aanbieder van Telefonie & Internet met vestigingen in Stadskanaal en Winschoten, heeft met genoegen aangekondigd dat het een overeenkomst heeft bereikt voor de overname van SSD Onderhoud ICT B.V. Deze overname, waarbij de gesprekken tussen beide bedrijven uiterst positief zijn verlopen, stelt Voipzo in staat om de uitstekende dienstverlening die de klanten van SSD gewend zijn, te continueren en uit te breiden.

Jelmer, de eigenaar van SSD Onderhoud ICT B.V., heeft vol vertrouwen in de twee eigenaren van Voipzo, Martin en Gezinus, en gelooft dat de overname de beste oplossing is voor zijn klanten. “Het was van cruciaal belang om een partner te vinden die onze klanten dezelfde hoge kwaliteit van service zou bieden die zij verwachten en verdienen. In Voipzo hebben we die partner gevonden,” aldus Jelmer.

Tijdens de overgangsperiode zal Jelmer betrokken blijven als adviseur voor Voipzo. SSD Onderhoud ICT B.V. blijft gedurende deze periode beschikbaar voor klantondersteuning via e-mail op info@ssdonderhoud.nl. Voipzo zal eveneens proactief communiceren met alle klanten om hen te informeren en te ondersteunen tijdens deze overgang.

