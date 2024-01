Wandelen werkt! in Sellingen

SELLINGEN – Op woensdag 17 januari organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt, Els van Hoof en Jolanda Willems een wandeling in Sellingen. Er geldt een maximum van 60 wandelaars.

De start is bij Koffiehuis Kopje Genieten, Dennenweg 1a, 9551 VG Sellingen.

Groep A van 10 km start om 9.15 uur

Groep B van 8 km start om 9.30 uur

Groep C van 6 km start om 9.45 uur

Alle groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 of app. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.

Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Ingezonden