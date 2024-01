Boswachter Bert Jan vertelt in Gasterij Smeerling over Westerwolde en haar zoogdieren

SMEERLING – Op zaterdag 27 januari vertelt boswachter Bert Jan in Gasterij Smeerling over Westerwolde en haar zoogdieren.

Westerwolde heeft een aantal grote zoogdieren. Iedereen kent natuurlijk wel vossen en reeën, maar naast deze mooie soorten heeft Westerwolde veel meer te bieden, hoewel je er tijdens een wandeling vaak maar weinig van te zien krijgt. De meeste zoogdieren hier zijn nachtdieren en daarnaast vaak erg schuw.



Wildcamera’s

Door het ophangen van wildcamera’s, met toestemming van de terreinbeheerders, krijg je toch een goede indruk van het leven van deze dieren.



Wat nog meer dan Vossen en reeën

Als je zelf wandelingen maakt in de grootse natuur van Westerwolde, maakt je hart een luchtsprongetje als je een ree (of een groepje reeën) spot. Een vos wordt al erg zeldzaam om te zien, omdat hij ook vaak pas na zonsondergang actief wordt. We weten dat ze er moeten zijn, in de natuur.



Presentatie in Gasterij Natuurlijk Smeerling met boswachter Bert Jan

Maar weet je wat er allemaal meer in onze Westerwoldse natuur schuilt? Kom dat ontdekken op zaterdagmiddag 27 januari van 13.30 – 15.30 uur in de Gasterij in Smeerling. Dan zal de ervaren boswachter Bert Jan wat mooie momenten laten zien uit het leven van de grote zoogdieren. Daarnaast zal hij je graag kort wat vertellen over de soorten die je ziet. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van je al je vragen. Het wordt vast een leuke, leerzame en interactieve middag. De prijs is inclusief een kop koffie of thee.

Plekje reserveren

Er zijn 25 plekken. Reserveren via Natuurmonumenten

Ingezonden