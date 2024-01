Het wordt weer lekker warm in De Spil

NIEUWE PEKELA – De komende weken is er geen voetbal, tennis of gymnastiek in sporthal De Spil in Nieuwe Pekela. Reden is de vervanging van de verwarming.

Een deel van de oude ‘heaters’ aan het plafond waren stuk of deden het niet goed meer. Medewerkers van de firma Becker en Alitech zijn in opdracht van de gemeente Pekela momenteel bezig in plaats van de heaters nieuwe energiezuinige verwarmingspanelen op te hangen. De bedoeling is dat op den duur ook warmtepompen worden geïnstalleerd om nog energiezuiniger te zijn.

Beheerder Andrea Groenhof-Weits is blij met de maatregelen. ‘Dat is toch hartstikke mooi. Ik geniet elke dag wat er hier in de hal allemaal gebeurt. Dat we hier straks weer lekker warm kunnen sporten maakt alleen nog maar beter.’

Eind deze maand moeten de werkzaamheden klaar zijn.