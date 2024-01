Oud papier actie Vlagtwedde en omgeving 2024

VLAGTWEDDE – Zoals u weet zamelen gymnastiek vereniging VSV, CBS de Zaaier en OBS de Clockeslach oud papier in Vlagtwedde en directe omgeving in. De opbrengst van dit oud papier wordt dan verdeeld onder VSV, CBS de Zaaier en OBS de Clockeslach en komt ten goede van de kinderen.



Men wil u bij voorbaat bedanken voor het beschikbaar stellen van oud papier. Als u vragen heeft, of ideeën om het oud papier ophalen nog beter te laten verlopen, of wilt u ook mee helpen, vrijwilligers zijn altijd welkom vanaf 18 jaar, neem gerust contact op via onderstaand mail adres: info@gymvsv.nl

Mocht u contact willen met CBS de Zaaier of OBS de Clockeslach sturen wij deze door.



Hieronder nog een aantal tips om het ophalen van het oud papier voor de medewerkers zo veilig en efficiënt mogelijk te maken:



Waar plaats ik het oud papier aan de weg?

Op de plek waar u ook de afvalcontainer moet aanbieden. Het liefst in groepjes bij elkaar geplaatst.



Wanneer kan ik het oud papier bij de weg zetten?

Iedere tweede zaterdag van de maand (m.u.v. augustus).



Hoe laat kan ik het oud papier bij de weg zetten?

Voor 7:30 uur ’s morgens. Bij regenachtig weer niet de avond er voor al plaatsen.

Hoe moet het oud papier worden aangeleverd?

Het liefst in kartonnen dozen of gebundeld m.b.v. een touwtje. Liever niet in plastic, houten kisten.

Let op: Bij gebruik van de oranje container graag rekening houden met het volgende:

Zoveel mogelijk de containers dicht bij elkaar zetten /met wielen naar de straatkant (Geen container met grote flap)



Wat zijn de data in 2024 waarop het oud papier wordt opgehaald?

Hier volgt een lijst van data in 2024 wanneer het oud papier wordt opgehaald.

13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni 13 juli, niet in augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december.

Ingezonden