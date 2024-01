Politie toont beelden overvaller Kruidvat Hoogezand

HOOGEZAND – De politie heeft beelden van de man die op 29 december de Kruidvat in Hoogezand overviel vrijgegeven.

Op vrijdag 29 december liep de verdachte rond 20:35 uur een winkel in aan de Meint Veningastraat in Hoogezand. Hij draagt een grote boodschappentas bij zich en houdt zich enige tijd op in de winkel. Vervolgens bedekt hij zijn gezicht en spreekt hij een medewerker aan. Hierop laat hij de medewerker hem meenemen naar de kluis achter in het pand. Enige tijd later, net iets voor 21.00 uur, verlaat de verdachte met een geldbedrag het pand via de magazijndeur aan de voorkant. Hij vertrekt dan lopend in de richting van de Molendijk.



Signalement

Het signalement van de verdachte is:

Man van rond de 35-40 jaar oud

Hij heeft een zeer donkere huidskleur en een fors postuur.

Hij is ongeveer 1.75 meter lang

Hij droeg een donker petje, een grijze hoodie met een logo en een donkere spijkerbroek. Ook droeg hij een ‘big shopper’ tas bij zich.

Herken je de verdachte?

Herken jij de verdachte, wellicht aan zijn kleding of loopje? Was je tussen 20:30 uur en 21:00 uur in de omgeving van de Meint Veningastraat of heb jij meer informatie over deze zaak? Tip de politie dan via het tipformulier of bel ze via de opsporingstiplijn 0800-6070. Meld je het liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Bron: Politie Groningen