Stiltewandeling rond Smeerling

SMEERLING – Laat de chaos achter je en omarm de stilte! Ontdek de magie van een stiltewandeling met onze ervaren wandelgids Catharina. Laat je leiden door de natuur en vergeet de drukte. Samen zijn in stilte. Doe mee en geniet van de rust in alle vroegte: Ervaar het ontwaken en de kracht van de prachtige natuur rond Smeerling.

Rust en ruimte

Als het stil is, hoor, zie en ruik je meer. En tegelijk keer je meer naar binnen en hoor je jezelf. Is er ruimte voor jezelf. En wist je dat de natuur stofjes aanmaakt die je gelukkiger maken? Op zaterdag 27 januari van 09.30 tot 11.30 uur kunt u de kracht van stilte in een groep ervaren, met onze gids Catharina. Niemand zegt iets, het is stil: ervaar de zeggenschap van stilte en het ontwaken van de natuur terwijl u wandelt rond Smeerling.



Wat u moet weten

De wandeling is max 6 km. en gaat merendeels over onverharde paden. Trek daarom waterdicht schoeisel of laarzen aan en omdat het nog januari is, ook laagjeskleding. Uw hond mag dit keer thuisblijven.

De start is vanaf de parkeerplaats t.o. de Gasterij in Smeerling om 9.30 uur s morgens. Na de wandeling is het goed toeven op eigen gelegenheid bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.



Opgeven via natuurmonumenten.nl Er is plek voor maximaal 12 mensen.

