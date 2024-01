Jos Kraan schudt vele handen tijdens zijn afscheidsreceptie bij Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn

VEENDAM – Na zeven jaar directeur te zijn geweest van Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn besloot Jos Kraan het stokje over te dragen. Gisteravond nam hij afscheid.

Jos: “In de afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd. We hadden mooie en minder mooie momenten. De sluitingen tijdens corona waren zeker minder mooi, maar de prachtige voorstellingen en overige activiteiten en de samenwerking in het team zijn fantastisch. We hebben samen veel voor elkaar gekregen. Tijd om een stapje terug te doen, meer tijd voor andere dingen vrij te maken, want ik kan het met een gerust hart overdragen aan mijn opvolger.”

Gisteravond werd in Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn een zeer drukbezochte afscheidsreceptie voor Jos georganiseerd. Vele familieleden, vrienden en relaties kwamen Jos persoonlijk de hand schudden vergezeld van vele lovende woorden, en toespraken.

Jos wordt opgevolgd door Vanja Van Guldener. Zij is sinds 2018 werkzaam bij vanBeresteyn als marketeer/programmeur. Naast haar werkzaamheden bij vanBeresteyn is zij het creatieve brein achter FestiValderAa. Ze heeft ruime ervaring in de culturele sector die haar in haar nieuwe uitdaging goed van pas zal komen.

Foto en info: Peter Panneman/Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn

Meer foto’s vindt u HIER.