Donders mooi feestje in Alteveer

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 14 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN EEN PAAR BUIEN | VAAK GLADDE WEGEN

Het is vandaag niet zo grijs als dat het gisteren was en er zijn regelmatig wat opklaringen, maar er vallen van tijd tot tijd ook enkele buien. De tempeatuur ligt vanmiddag rond 4 graden maar in een bui kan het dalen tot 1 á 2 graden. Daardoor is er ook kans op een bui met natte sneeuw en dat geldt zeker voor vanavond.

De kans op enkele buien neemt vanavond en vannacht sowieso al toe en het zijn vannacht regen- en sneeuwbuien bij een minimumtemperatuur van -1 tot +1. Dus grote kans dat lokale wegen tijdelijk verraderlijk glad kunnen zijn, ook door bevriezing van natte weggedeelten.

Overdag klimt de temperatuur morgen tot ongeveer 3 graden en van tijd tot tijd valt er een sneeuw- of regenbui, bij een matige wind uit west tot noordwest. Dinsdag is er ’s nachts en ’s ochtends nog kans op een bui, daarna is het droog met veel opklaringen. Woensdag is ook nog een sneeuw- of regenbui mogelijk maar een grotere sneeuwzone lijkt over Belgie of Zuid-Nederland te komen, en dus uit onze buurt te blijven. Na woensdag is er nog steeds kans op een winterse bui, afgewisseld door opklaringen. De minima liggen vanaf dinsdag tussen -3 en -1 en er blijft kans op gladde wegen, de maxima liggen dan tussen 2 en 4 graden.