Jan Wilts wint vierde klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 12 januari vond de vierde klaverjasavond van het thans lopende seizoen van de v.v. Westerwolde plaats. Ook dit keer was er weer een prima opkomst.

Totaal 21 klaverjassers wisten deze avond de weg naar de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te vinden, hetgeen betekende dat er per ronde één staand nummer was. Toen de balans aan het eind van de avond kon worden opgemaakt, bleek dat één deelnemer meer dan 5000 punten had gescoord. En dat was Jan Wilts, die met een score van 5046 de boeken in gaat als de vierde winnaar van dit seizoen wat betreft het klaverjassen. Op de gedeelde tweede plaats eindigden Tiny Wilts en Leendert Boltjes. Beiden wisten deze avond 4925 punten bij elkaar te kaarten.

Na vier speelavonden gaat nu Leendert Boltjes aan de leiding in het algemene klassement en wel met een score van 19.730 punten vanuit vier speelavonden. Op zich zegt dit tussenklassement nog niet zoveel, omdat aan het eind van het kaartseizoen alleen de vijf beste speelavonden meetellen voor het kampioenschap. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs.

Om dus in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.

Goed te vermelden is dat Diana Halmingh bereid was deze avond de deelnemers van een drankje en hapje te voorzien en dat Heerke Beukema opnieuw voor iets lekkers (spekdikken) bij de koffie had gezorgd.

De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 9 februari om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark. Als het programma voor het KNVB-vrijdagavondvoetbal binnenkort bekend wordt gemaakt, kunnen de klaverjasavonden voor de maanden maart en april daarna ook vastgesteld worden. De activiteitencommissie is van plan in de maand mei andermaal het Vlagtwedder Klaverjaskampioenschap te organiseren. Ook hiervan brengen wij u de komende tijd nader op de hoogte.

Bron en foto’s: v.v. Westerwolde