Gemeente Oldambt schiet ondernemers met financiële problemen te hulp

OLDAMBT – De gemeente Oldambt kondigt vandaag aan dat zij de handen ineenslaat met de Vereniging van Kredietbanken (VKB) en 2 Solve It om ondernemers te ondersteunen die kampen met financiële problemen. Het initiatief is bedoeld om ondernemers in de regio te helpen die zijn getroffen door onder andere de coronapandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie.

2 Solve It

2 Solve It is een partner die ondernemers helpt bij het oplossen van financiële problemen. 2 Solve It is speciaal opgericht voor dit project en biedt ondersteuning bij het oplossen van financiële problemen, zoals betalingsachterstanden op het gebied van huur, hypotheek of leveranciers. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het omgaan met instanties zoals de belastingdienst, deurwaarders en incassobureaus. Wethouder Erich Wünker is daarom blij met de samenwerking: ‘’Ondernemers realiseren zich vaak niet dat zij hun gemeente om hulp kunnen vragen, of ze hebben geen volledig beeld van wat de gemeente voor hen kan betekenen. Door de verbinding met 2 Solve It en VKB te zoeken hopen we zo veel mogelijk ondernemers te helpen met hun financiële problematiek.’’

Hulp voor ondernemers

Via de website van 2 Solve It (www.2solveit.nl) komen ondernemers in contact komen met de deskundigen van 2 Solve It, die hen kosteloos kunnen begeleiden bij het oplossen van hun financiële problemen. Na het invullen van het formulier op de website wordt er binnen twee werkdagen een intakegesprek gepland. Voor elke ondernemer is er maatwerk nodig en wordt daarom het gehele traject geholpen bij het ordenen van de privé en zakelijke financiën. Zo worden de financiële problemen niet groter terwijl er wordt gewerkt aan een passende oplossing.

