Barrels hebben motorproblemen en glijpartijen bij -25 graden

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 15 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE WINTERDAG | LOKAAL VERRADERLIJK GLAD

Met een wisselend weerbeeld met opklaringen maar vooral ook enkele perioden met winterse buien wordt het een nogal gure dag om de week mee te beginnen. Er is weliswaar een beetje zon, maar bij buien komt regelmatig ook wat sneeuw of natte sneeuw voor. De temperatuur is vanochtend 0 tot 2 graden dus de wegen kunnen glad zijn door een sneeuwbui, of nog glad zijn door de bevriezing van de natte stukken.

Vanmiddag wordt het ongeveer 3 graden en dan is het soms heel redelijk weer, vanavond daalt het naar 0 of +1 en er blijft kans op sneeuw- en regenbuien. Dus vanaf de namiddag neemt de kans op gladheid weer toe. De wind is meestal matig uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4, maar bij vlagen is er windkracht 5.

Vannacht is het meestal droog met nog een enkele sneeuwbui, met minimum rond -1. En morgenochtend is een sneeuwbui ook nog mogelijk maar morgenmiddag en morgenavond lijken droog te blijven. De middagtemperatuur is morgen ongeveer 3 graden.

Woensdag is daarna een rustige dag met weinig wind en een enkele bui met ’s middags +1 en ’s nachts -2. Donderdag is het ook koud met kans op een sneeuwbui, vrijdag lijkt het droog te blijven. Een grote sneeuwsituatie lijkt er deze woeensdag voor ons dus niet te komen.