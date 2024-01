NIEUW-BUINEN – Vanmiddag is in Nieuw-Buinen een auto in een droge sloot beland.

Rond kwart over vier kwam op de N374, ter hoogte van de Aldi, een auto in de berm terecht en belandde vervolgens in een droge sloot. De wagen bleef op zijn zijkant aan de wal hangen.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De auto is door berger Keizer afgevoerd.

Bron: 112 Regioflits