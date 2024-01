Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente van Sellingen te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 19 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL GLAD | MAAR EEN MOOIE WINTERDAG

Het is vanochtend op veel plaatsen nog glad door een winterse bui of bevriezing van smeltwater, maar er is ook veel zon met temperaturen rond het vriespunt. Vanmiddag is het dan ook vrij zonnig met enkele stapelwolken. Vanmiddag is het droog met flinke zonnige perioden, in het noorden en bij de Wadden is dan nog wél kans op enkele winterse buien. De maximumtemperatuur is ongeveer 3 graden en vanavond daalt het weer tot rond het vriespunt.

Morgen wordt een vrij zonnige dag met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Minimumtemperatuur komende nacht rond -1, maximumtemperatuur rond +3 graden.

Overmorgen (zondag) wordt het een graad of 5. Maar er komt dan een krachtige zuidwestenwind bij en het is overdag de meeste tijd droog, in de avond en maandagnacht gaat het regenen. En dan is er ook kans op windstoten, met maandagnacht- en ochtend kans op 80 of 90 km/uur.

Want dat is het einde van deze koudere periode met sneeuwbuien: maandag en de dagen daarna is het 8 tot 10 graden en regelmatig wat regen. Heel nat met extreme regens zal het niet worden en later in de week is het meestens droog.