Automobilist botst op zwerfkeien

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 22 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE DAGEN | KOU VERDWENEN

Het is eerst nog even regenachtig met windstoten tot rond 70 km/uur, maar gaandeweg de ochtend wordt het droger en ook de wind zal later wat afnemen. Vanmiddag heb je dan windkracht 5 uit het zuidwesten tot westen, met nog enkele vlagen van windkracht 6. Daarbij zijn er dan opklaringen maar er kan ook nog een bui vallen. De temperatuur schommelt vandaag rond 10 graden, eind van de middag is het ongeveer 8 graden.

Vanavond neemt de kans op enkele buien weer toe en ook vannacht valt er soms een bui, morgenochtend is het meestens droog met brede opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht rond 5 graden en een doorwaaiende westenwind.

Morgenmiddag wordt het opnieuw bewolkt en in de namiddag en avond gaat het af en toe regenen bij 9 á 10 graden. Dan is er opnieuw een zuidwestenwind maar woensdag is er weer een westenwind: dat geeft ’s ochtends een bui maar verder overwegend droog weer met opklaringen met windkracht 4 tot 6.

Donderdag en vrijdag is het droger en dan is er vooral minder wind met windkracht 3 tot 4. Maxima later in de week rond 8 graden en minimumtemperaturen rond +2. Woensdag is het tussendoor nog zacht met 10 of 11 graden.