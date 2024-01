Dit weekend is er veel te beleven in d’Rentmeester

VALTHERMOND – d’Rentmeester organiseert een Popquiz, inclusief een concert van de Ruben Hoeke

Band en op zondag is er een muzikale voorstelling over het Istanbul van de jaren 30.



Dit weekend is er veel te beleven in d’Rentmeester. Zo start er op vrijdag een popquiz met livemuziek rondes en na afloop een concert van de Ruben Hoeke Band. Speel je zelf gitaar, meld je dan aan voor de gitaarworkshop op zaterdagmiddag van Ruben, al jaren één van de beste gitaristen van de Benelux. Op zondag speelt het Tombaz Ensemble een geweldige cabareteske muziekvoorstelling over Cafe Galata, een roemruchte club uit het Istanbul van de jaren 30.



Bij d’Rentmeester zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze zaal tot leven te brengen. Deze keer hebben we iets heel bijzonders voor je in petto; dankzij een briljant idee van niemand minder dan Ruben Hoeke organiseren we een zeer muzikale popquiz met livemuziek, muzikale vragen en vooral veel gezelligheid. En dat is nog niet alles, want na de popquiz trakteert de Ruben Hoeke Band je ook nog eens op een spetterend optreden met sensationele covers van iconen zoals The Stones, Beatles, Clapton, Bowie, Hendrix en nog veel meer!



Ruben Hoeke is een bekende en buitengewoon getalenteerde gitarist en muzikant. Hij heeft een

indrukwekkende carrière in de muziekwereld en staat bekend om zijn vaardigheden als blues- en rockgitarist. Hij staat bekend om zijn gepassioneerde en krachtige gitaarspel, waarmee hij zijn publiek weet te raken. Hij heeft ook diverse albums uitgebracht waarop zijn veelzijdigheid als gitarist goed

naar voren komt.



Gitaar spelen is zijn passie en dat wil hij altijd graag overbrengen. Daarom organiseert hij veel gitaar

workshops. Op zaterdag kan je als beginnende, gevorderde of prof een gitaar-workshop in

d’Rentmeester volgen. Ruben Hoeke zal zijn kennis en expertise delen om je te helpen je gitaarspel naar een hoger niveau te tillen. De workshop begint om 12:00 en duurt tot ongeveer 15:00 uur.



Tombaz Ensemble – Cafe Galata

Een cabareteske muziekvoorstelling uit Istanbul. Treed binnen in Cafe Galata, een ouderwetse nachtclub in het Istanbul van de jaren ’30. ‘Cafe Galata’ vertelt de opzienbarende en ontroerende verhalen van de vrouwen met verschillende culturele herkomst (Turks, Grieks, Armeens, Sefardisch) in het Istanbul van de jaren ‘30. De voorstelling bestaat uit een aaneenschakeling van sketches, verhalen en liedjes, gezongen in de destijds in Istanbul door deze vrouwen gesproken originele talen; Turks, Grieks, Ladino, Armeens; een nog niet eerder geopende schatkist aan cultureel erfgoed. Thema’s als drank en drugs, afwijzing, geweld en moord staan centraal; scherp, maar met humor. Kortom een prachtig muzikaal weekend in d’Rentmeester.



Voor meer informatie kijk op www.drentmeester.nl

