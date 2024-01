Een heerlijk nostalgisch avondje in Geert Teis!

STADSKANAAL – Op 28 januari kun u een heerlijk nostalgisch avondje beleven in Geert Teis.



Kijkbuisvrienden is een groots opgezette muziekvoorstelling, die een ode brengt aan de Nederlandse kindertelevisie! Het is een nostalgische theatermiddag vol jeugdsentiment. “Iedereen kan zijn favorieten jeugdhelden van vroeger nog een keertje zien en voor hun gevoel met natte haartjes op de bank zitten” zegt producent Ydwer Bosma. “eigenlijk is het een muzikale tentoonstelling! Want we hebben het niet alleen over de programma’s maar ook over die tijd, waarin alles zich afspeelde. Weet u dat merk nog of ken je die winkel nog? Dat soort dingen!”.



In wonderschone liedteksten, persoonlijke verhalen, herkenbare tunes en grappige anekdotes passeren alle spraakmakende kinderprogramma’s in rap tempo de revue en ontdekt iedereen weer zijn jeugd. Kent u Dappere Dodo nog? Of ridder Floris? En hoe ging dat liedje van De Fabeltjeskrant ook alweer? Bij wie kwam Swiebertje altijd op bezoek voor een vers ‘kopjen kofjen’ en wat was de naam van de dochter van Pipo? In deze interactieve show gaat u van het ene ‘oh ja’ moment, naar het andere!



“We hebben een zeskoppige liveband, onder leiding van Stanley Stokkermans. Hij is de zoon van grote componist Joop Stokkermans, die zoveel geweldige kindermuziek heeft geschreven. Zijn werk komt ook

voorbij. Maar ook werk van Harry Bannink, Ruud Bos en Tony Eyk bijvoorbeeld. Dus iedereen kan uit volle borst meezingen!” o.a. Loeki Knol en Wieteke van Dort nemen iedereen mee aan de hand, door de historie van de kindertelevisie. Verder zullen er iedere avond verschillende ‘mysterie guests’ zijn. Deze variëren iedere avond en blijft tot op het laatste moment geheim! Wel kunnen we verklappen dat dit stuk voor stuk sterren zijn, rechtstreeks uit je favoriete kinderprogramma! Waaronder: Edwin Rutten, Barrie Stevens, Gerda Havertong, Bram Biesterveld, Maroesja Lacunes, Diana Dobbelman, Jochem van Gelder en

nog vele andere!



KIJKBUISVRIENDEN is 28 januari 2024 te zien in Theater Geert Teis Kaarten zijn te koop via het theater of op www.theatergeertteis.nl

Ingezonden