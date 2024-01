Hadders en Sandman goud op dreef in Veelerveen

VEELERVEEN – Op zundag 21 jannewoarie was in Ons Noabershoes in Veelerveen de daarde oetperbaaierveurstellen van ‘Ain mìnsk is gain eerappel’. t Was nait hailemoal duudelk of baaide streek(toal)pazzipanten Bert Hadders en Herman Sandman nou mit Saab of Trabant kommen waren. De parkeerploats stond in elk gevoal hailemoal vol. Der waren oardeg wat lu op òfkommen, want t was sikkom oetverkocht. Dat dee vanzulfs de puutholder van Ons Noabershoes, mor ook Hadders goud, want veurgoande vaar moalen stond hai veur oardeg wat minder mìnsen in ain klaainer zoaltje te speulen.

t Vaalt aiglieks nait tou om van dizze veurstellen wat op pepier te kriegen, want hou schrief je nou n stukje zunder aal te veul van de inhold vort te geven? Ain verkörte soamenvatten zol wezen: “muzikoale en verhoalende dreugklootjederij: eerst vuilen dìn geleuven”.

Herman Sandman zet votdoadelk de toon. In zien begunverhoal mit originele fotootjederij en geluudsondersteunen leest hai veur oet aigen waark. Mit zien görtdreuge humor roakt hai mit zien poëtische òftrap bie t publiek de juuste snoar. Bert Hadders sloet de haile tied noadloos op hom aan. Woar Sandman over n bepoald onderwaarp veurleest, woarbie ook lastege zoaken nait worden vermeden, het Hadders aingoal n toupazelk laidje. Mekoar goud òfwizzelnd doun ze baaident heur verhoal, de ain allineg vertellend en d’aander vertellend en zingend. Dat blift de haile veurstellen zo. As zai even nait aan de beurt binnen, zitten zai baaident achteroverleunend te genieten van mekoars laidjes en proatjederij. t Respekt veur mekoar en t plezaaier van mekoars biedroagen stroalt der vanòf.

Der is n duudelke veenkolonioale rode droad, mor boetendes wordt der woar neudeg improvisaaierd. t Vaalt veuraal op dat zai zuver op dezulfde lien zitten. Baaident beschikken zai over de goave om touheurders moeskestil te kriegen, woarbie der noppen op de hoed kommen as der n indrokwekkend verhoal mit waarme herinners verteld wordt. Ook loaten zai zain dat lach en troan hail dicht bie mekoar liggen. De overgangen van gevuileghaid noar ain gezonde veurroad humor kriegen doardeur n golden raandje. Om de hoaverklap vaalt der oardeg wat te gnivveln, want de verhoalen binnen hier en doar mit ain nuvere körrel zolt vermoalen.

Der is goud noadocht over de Grunneger toal. Hadders zingt veuraal in t Grunnegs en dat dut hai zoas wie van hom wìnd binnen in prachteg poëtische toal en in zuver ritmisch op mekoar òfstemde woorden. In zien aanmekoarproatjederij wizzelt hai de streektoal òf mit t Nederlands. Sandman leest veurnoamelk in t Nederlands veur. Zien verhoalen stoan stief van aan t denken zettende beeldsproak. Wat hai wieder hail goud dut, is woar t op emootsie aankomt hai Grunneger oetdrukkens, dij niks aan duudelkhaid te wìnsen overloaten, broekt. Doarmit aksentuaaiert hai persies wat hai vertellen wil en zet hai de Grunneger toal schier in de schienwaarpers. Deurdat de verhoalenverteller veurkennis het over wat der doarnoa kommen gait, mout hai zok òf en tou bedappern, mor hai blift doarbie in zien rol en boetendes bloudserieus.

Wieder vaalt van Hadders en Sandman heur beeldende menaaier van zingen en vertellen op. Elk laidje en verhoal trekt as ain film aan joe veurbie en geft n schiere inkiek in t leven van de Veenkolonioal. En herkenboare verhoalen zörgen veur hilarische momenten en moaken biezundere herinnerns lös. Doarnoast zörgen schiere Grunneger woorden veur staarke en rieke teksten en prachteg riemseltjederij. En doar is gain woord Frans bie. Wel Italioans. Hou dat persies zit, verklap ik nait. Doarveur mout je zulf mor hìngoan.

Van Hadders en Sandman was de keus om de oetperbaaierveurstellens in wat klaainere zoaltjes te doun en doarnoa op toer te goan langs de grotere theoaters de juuste. Touheurders in Veelerveen kregen absoluut woar veur heur geld. Zotterdag 27 jannewoarie is de officiële òftrapveurstellen in t Kielzog in Hoogezaand. Doarnoa raaizen zai deur en goan via Roden, Veendam, Assen, Delfziel, Knoal, Winschoot op 16 meert noar de stadsschouwburg in t Stad. Goa veuraal hìn, want doarvan krieg je gain sekonde spiet.

t Zel mie nij doun of der toch nait n soort twijde ronde van de veurstellen komt, want ‘Ain Mensch ist schließlich kein Kartoffel.’ En aans is t n poar joar wachten op de daarde soamenwaarken van Hadders en Sandman, want dij gait der ongetwiefeld kommen. Wat mie aangait is der dìn ook weer n oetperbaaierveurstellen in Ons Noabershoes in Veelerveen. De haardwaarkende vrijwillegers zörgen aal tieden veur veul aktiviteiten en prachtege veurstellens en bewiezen elke raais mor weer dat der in Ons Noabershoes nog hail veul toukomst zit.

Ingezonden door Bert Hensema