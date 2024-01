Machiavelliprijs 2023 naar burgemeester Jaap Velema

WESTERWOLDE, DEN HAAG – De Machiavelliprijs is een Nederlandse prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een politicus of organisatie die volgens de Stichting Machiavelli een markante bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers: het domein van de overheidscommunicatie. Op 14 februari wordt de prijs uitgereikt aan burgemeester Jaap Velema.

De Machiavelliprijs 2023 is toegekend aan burgemeester Jaap Velema. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli vandaag bekend gemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. De prijs is tevens een erkenning voor de gehele gemeenschap in Ter Apel.

”Burgemeester Velema communiceert helder en scherp. En toch niet polariserend ondanks het zeer gevoelige onderwerp. Hij bedient zich van verschillende communicatiemiddelen om het verhaal van zijn gemeente en de belangen van haar inwoners op de agenda te krijgen. Tegelijk weet hij zo aandacht te vragen voor de problemen in de asielopvang”, aldus het juryrapport.

“Velema blijft zich onvermoeibaar inzetten voor de belangen van iedereen in zijn gemeente. Ook voor de mensen die letterlijk buiten moesten slapen door het vastlopende beleid in Den Haag. Hij is vanuit zijn verantwoordelijkheid verstrengeld met een probleem, dat hij niet zelf kan oplossen. Desondanks slaagt Velema er goed in om de gemoederen in zijn gemeenschap redelijk in bedwang te houden.”

“Ondanks soms oplopende spanningen leeft Ter Apel al jaren met het aanmeldcentrum in de gemeente. De wijze waarop de gemeenschap in Ter Apel dit al jarenlang draagt is een voorbeeld voor veel andere, en veel grotere gemeenten”, zo vervolgt het juryrapport.

De prijs wordt op woensdag 14 februari om 17u in Perscentrum Nieuwspoort uitgereikt door Marja Wagenaar, voorzitter van Stichting Machiavelli. Het is de 35ste keer dat de prijs wordt uitgereikt. De prijsuitreiking is dit jaar weer toegankelijk voor iedereen die zich aanmeldt via deze link en kan vanaf 17.00 uur ook live worden gevolgd via NPO Politiek en het Youtube-kanaal van Nieuwspoort.

Eerdere prijswinnaars waren o.a. Johan Remkes, Gerrit Hiemstra, Marion Koopmans en Diederik Gommers, journalistiek collectief Bellingcat, She Decides, burgemeester Eberhard van der Laan, H.K.H. prinses Máxima en bondscoach Bert van Marwijk.

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, houdt voorafgaand aan de prijsuitreiking de jaarlijkse Machiavellilezing.

Bron: https://stichtingmachiavelli.nl/