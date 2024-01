Tijdelijk Noodfonds Energie vanaf vandaag open: Huishoudens met hoge energierekening en lager inkomen kunnen steun aanvragen

Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf vandaag terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende de zes maanden na hun aanvraag. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen op noodfondsenergie.nl.

Energieleveranciers Budget Energie, Eneco, ENGIE, Essent, Greenchoice, Innova, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam, en de Rijksoverheid hebben voor komend jaar steun toegezegd aan het fonds met een totale bijdrage van 60 miljoen euro.

Het Noodfonds kijkt hoe hoog de energierekening is in vergelijking met het gezamenlijk inkomen in het huishouden. Als de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, dan betaalt het Noodfonds de rest van de energierekening via de energieleveranciers. Het maakt niet uit welke leverancier het huishouden heeft. In vergelijking met vorig jaar komen mensen eerder in aanmerking.

De initiatiefnemers hebben Lodewijk Asscher gevraagd om ook dit jaar op te treden als vertegenwoordiger van het Noodfonds. ‘De stress van energie armoede raakt veel mensen. Wij willen met het Noodfonds mensen meer financiële ademruimte bieden. De behoefte daaraan is ook in 2024 heel groot: meer dan 30.000 mensen hebben voorafgaand aan de heropening via de site laten weten interesse te hebben”, aldus Asscher. In 2023 hebben ruim 50.000 huishoudens steun vanuit het Noodfonds ontvangen. In totaal is er 43,7 miljoen euro uitgekeerd.

Voor wie is het Noodfonds Energie?

Huishoudens kunnen een check doen op de site van het Noodfonds om te kijken of ze in aanmerking komen voor steun uit het Noodfonds.

De volgende huishoudens kunnen steun krijgen van het Noodfonds:

Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen.

Huishoudens hebben zelf een energiecontract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier.

De energierekening is (afhankelijk van het inkomen) hoger dan 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen: Voor mensen tot 130% van het sociaal minimum hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen, of voor mensen tot 200% sociaal minimum hoger dan 10%.

Het Noodfonds betaalt de rest van de maandelijkse energierekening boven deze 8 tot 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Waar kan je steun aanvragen?

De aanvraag van het Noodfonds kan worden gedaan op noodfondsenergie.nl. Huishoudens kunnen daar terecht om de aanvraag via computer of via de app te doen. Ook familieleden, vrienden of hulpverleners kunnen daar via een machtiging de aanvraag voor iemand anders doen. Een aanvraag indienen kan tot en met 31 maart 2024. Huishoudens met vragen kunnen terecht bij de landelijke hulplijn van het Noodfonds.

Bron: Rijksoverheid