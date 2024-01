Spreekuur voor grenspendelaars in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 23 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ZON EN WOLKEN | VANAVOND EN VANNACHT REGEN

Een afwisseling van bewolking en zonnige perioden vandaag, en voorlopig is het nog droog. Het is pas in de namiddag dat er vanuit het westen kans is op wat regen en vanavond is het tamelijk nat met vaak regen of motregen. Tot middernacht kan er dan zo’n 5 mm aan neerslag vallen. De temperatuur is aanvankelijk 7 graden, de middagtemperatuur is 8 á 9 graden en vannacht stijgt de temperatuur door naar 10 tot 12 graden.

Dat warmtefront geeft vannacht ook nog vaak regen en motregen, maar morgen is dat voorbij en dan komen er met een westenwind enkele opklaringen en nog een paar buien. Vanmiddag en vanavond is er een zuidwestenwind die vanmiddag maar matig is, maar vannacht aantrekt naar windkracht 5 tot 6.

Morgenmiddag is die wind weer gedraaid naar het westen, de temperatuur gaat dan weer terug naar 7 tot 9 graden. Donderdag is er minder wind maar dat betekent niet dat het zonnig wordt want vaak is het dan bewolkt met vooral later weer wat lichte regen. Vrijdag zijn er ’s ochtends enkele buien en dan klaart het ’s middags weer op. Zo blijft het dus een beetje wisselen en dat is ook zo in het weekend. De middagtemperatuur schommelt de komende dagen tussen 7 en 10 graden.