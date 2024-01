Moestuincoaches gezocht

BLIJHAM, GRONINGEN – Voor mensen die al veel weten over ecologisch moestuinieren en die er van dromen om hun kennis en ervaring te delen met kinderen organiseren Jong Leren Eten Groningen, IVN en Velt een opleiding ‘moestuincoach’.

Wat doet een moestuincoach?

Een moestuincoach ondersteunt verschillende basisscholen en kinderopvangcentra in het opzetten en onderhouden van een moestuin op school. Vanuit scholen en de kinderopvang is er veel vraag naar ondersteuning bij het moestuinieren. Vaak willen leerkrachten graag dat leerlingen leren hoe ze gewassen kunnen zaaien, verzorgen en oogsten, maar missen ze zelf de tijd en de groene vingers. Ook over de locatie voor de moestuin kan de moestuincoach adviseren. Zo kan men een schooltuin bij de school zelf aanleggen, maar ook in een volkstuin of bij een zorgcentrum.



Opleiding moestuincoach

De opleiding tot moestuincoach bestaat uit een trainingsprogramma van vier dagen door een professioneel team van Velt (de Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren) en IVN (Instituut voor Natuureducatie). De organisatie is in handen van het Jong Leren Eten programma, uitgevoerd door GGD Groningen. In de opleiding wordt theorie onmiddellijk gekoppeld aan kleine praktische opdrachten tijdens de cursusdagen. Deelnemers verzorgen een gastles op een school en werken (individueel of in groep) een eindopdracht uit. Na de opleiding gaan de moestuincoaches aan de slag met concrete vragen van scholen en/of kinderopvang omtrent moestuinieren.



Profiel

Kandidaten voor de opleiding hebben ervaring met het werken in een (ecologische) moestuin en met het werken met kinderen en zijn gedreven om kinderen iets bij te brengen over voedselproductie. Er is vooral vraag naar moestuincoaches buiten de stad Groningen. De moestuincoaches gaan na de training zelf aan de slag met het opbouwen van een netwerk. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen komen de moestuincoaches na het volgen van de opleiding met een profiel op de website van Jong Leren Eten.

De training vindt plaats bij het Curringherveld in Kornhorn en bij Educatiecentrum Bostuin in Blijham, in de periode eind februari tot eind april 2024 (vier trainingsdagen op donderdag van 10.00 tot 16.00 uur).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op https://www.ivn.nl/aanbod/moestuinieren/opleiding-moestuincoach-groningen-2024/

Ingezonden