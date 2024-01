Onderzoek Independer: vorig jaar 1.320 boetes in Groningen voor rijden onder invloed

GRONINGEN – Met een slok te veel op achter het stuur kruipen? Levensgevaarlijk én verboden. Toch gingen vorig jaar veel weggebruikers in de provincie Groningen de mist in. In 2023 heeft de politie namelijk 1.320 weggebruikers om die reden van de Groningse wegen geplukt en beboet. De meeste van deze boetes werden geschreven in de gemeente Groningen. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente Politiecijfers.

In het onderzoek brengt Independer in kaart hoeveel weggebruikers in de provincie Groningen worden betrapt op rijden onder invloed. Het gaat om bestuurders die bekeurd zijn voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie waarmee je niet de weg op mag.

“Veroorzaakt iemand met een slok te veel op een ongeluk en is er een tegenpartij betrokken? Dan betaalt de veroorzaker de schade aan de eigen auto sowieso zelf. Een WA-verzekering vergoedt normaal gesproken altijd de schade bij de tegenpartij. Maar let op, dat is anders wanneer er alcohol of drugs in het spel is. Vrijwel alle verzekeraars hebben namelijk een alcohol- en drugsclausule. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaald. Hoe dit precies is geregeld, staat in de polisvoorwaarden,” legt Independer expert autoverzekeringen Menno Dijcks uit.

Hier worden de meeste bestuurders betrapt

In Oldambt werden vorig jaar veel bekeuringen uitgedeeld. 171 in totaal, wat neerkomt op 50,5 boetes per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder. Dit aantal ligt veel hoger dan het provinciale gemiddelde van 25,6 bekeuringen per 10.000 15-plussers. De vijf Groningse gemeenten waar – naar verhouding – de meeste mensen worden beboet:

Oldambt: 50,5 bekeuringen per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder Stadskanaal: 46,3 bekeuringen per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder Groningen (gemeente): 25,5 bekeuringen per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder Westerkwartier: 23,5 bekeuringen per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder Eemsdelta: 22,2 bekeuringen per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder

In Veendam werden juist relatief de minste verkeersdeelnemers betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen: 14,8 per 10.000 15-plussers.

Veel meer boetes dan voor corona

In Groningen werden vorig jaar 1.320 boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed. Dit zijn 7,8% bekeuringen minder dan in 2022, al ligt het aantal boetes nog altijd een stuk hoger dan pre-coronajaar 2019 (+16,3%). Ten opzichte van 2022 vond vorig jaar de grootste daling plaats in Stadskanaal (-23,8%) en Oldambt (-23%), terwijl in Westerkwartier het aantal boetes voor rijden onder invloed meer dan verdubbeld is. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Bekijk dan de onderzoekspagina: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/dekking/alcohol/onderzoek/rijden-onder-invloed-2024

Ingezonden door Independer