Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 24 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL WIND | MORGEN KALMER WEER

De harde wind van vannacht is een beetje aan het afnemen maar er zijn nog windstoten rond 70 km/uur; vannacht waren er vlagen rond 90 km/uur. De wind is ook gedraaid naar het westen en heeft nog windkracht 5 tot 6 maar dat gaat vanmiddag langzaam verder afnemen. Het front met de regen is ook weg en er zijn flinke opklaringen met vanochtend nog enkele buien, vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur lag vannacht ook eventjes tussen de 12 en 13 graden maar dat is inmiddels gedaald naar 9 á 10 graden.

Het zijn dus roerige dagen in het weer maar vannacht en morgenochtend is het rustig met droog weer en mogelijk wat mist of nevel. Minimumtemperatuur (onder de ochtend) rond 3 graden. Overdag wordt het ongeveer 7 graden en het raakt bewolkt: morgenmiddag en vooral morgenavond is er wat regen of motregen te verwachten. Er komt dan een zwakke tot matige zuidwestenwind te staan.

Vrijdag is het opnieuw wat pittiger want dan passeert er in de ochtend een vrij actieve buienzone met enkele windstoten. De middag is droog met opklaringen en 9 graden.

Het weekend is sowieso meest droog met een matige zuidwestenwind. Het is vaak bewolkt met maar een beetje zon. Maxima in het weekend van 6 tot 8 graden, minimumtemperaturen zaterdag en zondag rond 2 graden. Volgende week lijkt het trouwens weer actiever te gaan worden met af en toe regen: in ieder geval komt er voorlopig geen nieuw winterweer.