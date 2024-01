Wandel met ons Mee was in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vanmorgen heeft wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Stadskanaal. Hieronder het verslag.

Deze woensdagmorgen de derde wandeling met de sportieve wandelgroep WandelMetOnsMee.

Route uitgezet door onze Wandelcoach(es). Start van de route Theater Geert Teis te Stadskanaal. Het weer deze morgen temperaturen + 10 graden (en dat in de winter). Geen regen maar wel veel wind.

Steeds meer wandelaars weten ons te vinden. Wat nu resulteert dat we aan onze taks komen van deelname max. 20 wandelaars. Als we straks het voorjaar in gaan, moet het je niet verbazen dat we meer wandelaars krijgen die mee willen. Dus wacht niet te lang met aanmelden. Want Vol is Vol en we gaan niet werken met wachtlijst(en). We hebben een max., zodat het voor een ieder is te overzien en de veiligheid kunnen waarborgen.

Route vandaag: door Centrum Stadskanaal (onderweg kunstwerken op enige flats) (zie fotoalbum) – langs hertenkamp/sportvelden – naar de Broeklanden (bos) – over de N366 naar Ter Maarsch – we wilden eerst langs Pagediep. Helaas veel te nat. Dan maar verder naar en door Vledderbos. Vooraan in het bos bij de Rode Loper was voorheen een afvalstortplaats en daar is dit bos op neergezet. Verder viel ons in het bos op vele bomen gemarkeerd om te worden gekapt. Het is er nu veel te nat om te kappen. Er zijn wel zoveel markeringen aan gebracht door Staatsbosbeheer. Daardoor zal er niet veel meer overblijven van dit bos. Er is ook veel te weinig jonge aanplanting.

Verder door dit bos wandelend en dan over de Rode Loper naar Pagedal en door een aantal mooie woonwijken Stadskanaal terug naar ons beginpunt. Na afloop altijd de gezelligheid. Deze keer bij Lunchroom Mokka’s. Daar heerlijk vertoeven. Afstand van deze wandeling ± 13/14 km.

Enige Informatie v.d. omgeving:

Pagedal: De naam van het recreatiegebied, het Pagedal, is ontleend aan het riviertje Pagediep dat bij Onstwedde uitmondt in de Mussel Aa. De oorspronkelijke streektaalnaam luidde (en luidt) Poggedaip die verwijst naar de vele kikkers die er voorkwamen. Een pogge is een kikker of een pad. De merkwaardige overzetting van de eigenlijke naam naar Pagediep veroorzaakt veelvuldig verwarring in de uitspraak van de naam: Page wordt uitgesproken met een harde g.

Vledderbos: De naam Vledder (fledder) of vlier duidt op moerasgrond of moerassig weiland. De Vledderbos leidt je langs een lapjesdeken van jonge bossen en veenkoloniën in de Kanaalstreek. Met mooie lanen, slingerpaadjes en een grote vijver.

Volgende wandeling woensdag 31/01/2024 vanuit Hoogezand.

Wil je ook mee op woensdagmorgen!! Dan moet je wel afstanden aan kunnen tussen ± 12 – ± 15 km en tempo wandelen op ± 5 km per uur.

Stuur dan een mail naar mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Fotoalbum link: https://myalbum.com/album/CfuktjBmeXZQHW/

Filmpje link: https://www.youtube.com/watch?v=g3Or27FHty4\

Foto’s en filmpje gemaakt door Greetje Dümmer/Klaas Brouwer

Organisatie WandelMetOnsMee

Mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Mobiel: 06-22397056

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid

Ingezonden door Ooldrik Modderman