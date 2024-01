Bijna een miljoen bezoekers voor musea Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Het gaat goed met de musea in Groningen. Na twee magere jaren vanwege de coronamaatregelen krabbelden de musea in 2022 langzaam weer op en in 2023 blijken zij goede zaken te hebben gedaan. Uit de cijfers komt naar voren dat zij zelfs meer bezoekers hebben ontvangen dan in 2019, het jaar vóór corona.

Borg Verhildersum in Leens heeft een goed jaar achter de rug. Directeur Monique Spaltman: ‘Er kwamen 15.279 betalende museumbezoekers en 16.000 bezoekers naar het landgoed.

Collega-borg de Menkemaborg in Uithuizen sloot 2023 af met een bijzonder goed resultaat: ruim 28.000 bezoekers. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen twintig jaar. Het gehele jaar liepen de bezoekersaantallen al voor op 2022. De tweede editie van het Hogelandster Kerstival, een kerstmarkt en festival georganiseerd door de Handelsvereniging Uithuizen, zorgde voor een mooie eindsprint. Maar liefst 4.500 bezoekers brachten op 16 december een bezoek aan het borgterrein.

Museum Het Behouden Blik in Uithuizermeeden kan eveneens tevreden terugzien op 2023. ‘De eerste helft van dit jaar bleven de bezoekers nog achter bij de verwachtingen. Corona speelde op de achtergrond nog altijd een rol en ook bij verenigingen was de opkomst in de meeste gevallen minder dan verwacht. Vanaf de zomermaanden heeft zich dit hersteld en kwamen de bezoekers in zulke mooie aantallen onze kant weer op dat we alsnog bijna het aantal van duizend bezoekers weer kunnen aantikken. Bijzonder moment dit jaar was de ontvangst van de 15.000e bezoeker. Een mijlpaal die we niet onopgemerkt voorbij lieten gaan’ aldus Carin van de Wal van het museum.

Ook veel mensen passeerden de drempel van MuzeeAquarium Delfzijl. Vooral de wisseltentoonstellingen en activiteiten als de Dinodag leverden veel bezoekers op.

2023 was een succesvol jaar voor Het MOW | Museum Westerwolde in Bellingwolde, dat in dat jaar zijn 50-jarig jubileum vierde. In 2022 bezochten 3560 bezoekers het museum, in 2023 waren dat er 7203. Dat zijn er meer dan ooit, met onder hen opvallend veel kinderen. Twee complementaire tentoonstellingen, Gronings licht en Duuster kregen positieve aandacht in de media. Het daarbij horende randprogramma met onder andere lezingen en zaklamptours brachten het museum ook ’s avonds tot leven. ‘Met deze cijfers is het museum absoluut hersteld van de coronadip’, aldus de pr-medewerkster van het museum.

Het Universiteitsmuseum Groningen beleefde in 2023 een nieuw bezoekersrecord. Er kwamen 26439 bezoekers, wat 30% meer is dan het vorige recordjaar 2022. De vaste presentatie ‘Masterminds’ en tijdelijke tentoonstellingen ‘Time will Tell’ (tot april) en ‘Phallus – norm en vorm’ met bijbehorende randprogrammering waren de grootste tentoonstellingen. Het afgelopen jaar werd opnieuw en met succes ingezet op het aantrekken van meer studenten en gezinnen. Op elke zondagmiddag en in vakanties organiseerde het museum workshops voor kinderen in het lab, zodat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met wetenschap. Participatie in grote evenementen als de Museumnacht, microscopiedag en Zpannend Zernike oogstte hoge bezoekcijfers en – belangrijker nog – waardering.

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam is bijna weer op het niveau van 2019. Vooral de Jugendstil expositie was razend populair met zelfs bezoekers uit Frankrijk en Spanje en van de catalogus zijn meer dan 1000 verkocht. Een mooie opsteker en reden om de expo korte tijd te verlengen tot over de zomervakantie.

2023 was het beste jaar ooit voor Museum Wierdenland in Ezinge met bijna een verdubbeling van de bezoekcijfers in vergelijking met voorgaande jaren. Nooit eerder hebben zoveel mensen in een jaar het museum bezocht. Het museum verklaart de stijging als volgt. Wat hier aan bij heeft gedragen is de tentoonstelling over Matthijs Röling die de eerste helft van 2023 te zien was. Het museum zet in op publiekstrekkers in de winter. Doordat meer mensen hierdoor kennismaken met Museum Wierdenland, is er ook meer herhaalbezoek bij een nieuwe wisseltentoonstelling. Behalve een ander tentoonstellingsbeleid, ontvangt het museum ook meer schoolgroepen en is er veel aandacht voor PR.

Naast regulier museumbezoek komen ook veel mensen af op speciale activiteiten en evenementen. Speciale tentoonstellingen, goede pr via persberichten, website, sociale media en mond-tot-mondreclame zorgen voor aantrekkende bezoekersaantallen. De musea hebben in 2023 gemerkt dat in de meeste gevallen corona geen belemmering meer is voor de bezoekers. De stijgende bezoekersaantallen zijn daar getuige van.

