Feest in De Paasbergen: woonzorgcentrum in Odoorn bestaat 50 jaar

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 25 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGE DONDERDAG | MORGEN NOG WIND

Het is een rustige ochtend vandaag, met opklaringen en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Echt koud is het niet met een temperatuur van 4 tot 6 graden, maar het raakt vandaag toch weer bewolkt en in de namiddag is er kans op een drup regen. Vanavond en komende nacht is er meer kans op wat regen en vannacht is er ook weer meer wind. Vanmiddag is er nog windkracht 2 tot 4 en de maximumtemperatuur is later vandaag 7 á 8 graden.

Vannacht is het niet veel kouder en morgenochtend is het zelfs 9 of 10 graden. Dan zal er ook een front met regen passeren en dat kan in totaal meer dan 5 mm aan regen geven. Morgenmiddag is dat front weer voorbij en dan zijn er opklaringen met nog een paar buien. Maximumtemperatuur 8 of 9 graden. De wind waait morgen eerst uit het zuidwesten maar in de middag uit het westen tot noordwesten. Soms kunnen er dan nog windvlagen voorkomen.

Het weekend is opnieuw rustiger met een matige zuidwesten- tot zuidenwind (windkracht 3 of 4). Zaterdag zijn er mooie opklaringen, zondag is het overwegend bewolkt. Regen valt er dit weekend niet, de middagtemperatuur is zaterdag ongeveer 6 graden en zondag zo’n 8 graden. Na het weekend is er daarop weinig verandering.