Jong en groen in de bossen rond Ter Apel

TER APEL – In de bossen rond Ter Apel wordt hard gewerkt. In een eerdere video vertelden we hier al over en afgelopen week gingen we kijken hoe het ervoor staat. Ook daarvan maakten we weer een video. Zo krijg je hopelijk een goed beeld van wat we doen, en misschien nog wel belangrijker: waarom we dat doen! Want met blubberige paden en groene kokers in het bos, kan ik me voorstellen dat je je dat wel eens afvraagt.



In een notendop kun je zeggen: we helpen de bossen rond Ter Apel te verjongen. Dat is nodig want door de zure bodem gaat dat niet meer vanzelf. Dat helpen verjongen doen we door ruimte te maken voor inheemse bomen en struiken en zo de verdere verzuring van de bodem tegen te gaan. Met machines maar ook met akkervarkens, onze natuurlijkere hulpkrachten, hebben we inmiddels 56 plekken in de bossen rond Ter Apel omgewoeld. In cirkels met een doorsnede van 30 meter ruimden we de bramen en adelaarsvaren op. Zodat er licht en lucht op de bodem komen.

Ingezaagde bomen

In die cirkels haalden we ook bomen weg of ringden we die. Dat deden we alleen bij bomen die hier van oorsprong niet thuishoren. Zoals de spar en de japanse lariks. Want niet alleen de stikstofneerslag, maar ook het blad dat deze boom verliest, maakt de bodem zuurder. Die bomen met ringen laten we staan. Want hoewel ze (langzaam) dood gaan, zijn ze nog van grote waarde voor de natuur.

Groene kokers

Op deze ‘lege’ plekken planten we soorten terug die hier van origine thuishoren. Zoals de linde, ruwe berk, zwarte populier, vogelkers en bijvoorbeeld de boswilg. Iedere cirkel krijgt 110 van deze jonge bomen en struiken. En om ervoor te zorgen dat ze ongestoord kunnen groeien, beschermen we ze met groene kokers.

Bescherming van het jonge groen

Deze plantkokers zorgen dat de boompjes voldoende vocht krijgen. In de koker ontstaat namelijk condens, wat weer zorgt voor vocht. En ze voorkomen dat reeën en hazen het jonge groen opeten. Niet het mooiste gezicht, maar wel heel nuttig. Want zo leerde ik van de aannemer: je verliest al gauw de helft van je plantjes als je ze niet beschermt en -naar verwachting- maar 10% als je dat wel doet. Even doorbijten dus, maar dan hebben we straks zo’n 6.000 nieuwe bomen en struiken staan!

Bijna weer rustig

De aannemer is hier best even mee bezig, nog zo’n vier weken schatten we in. Tegen die tijd zijn alle akkervarkens weer naar huis gebracht en kunnen wij de paden herstellen. Daarvoor is het nodig om wat droger en vorstvrij weer te hebben. We zetten hoe dan ook alles op alles om voor het broedseizoen begint, het bos weer netjes achter te laten. Dan kan de rust terugkeren en het bos zich ieder jaar verder vernieuwen!

Ik hoop je weer te zien in de verjongde bossen rond Ter Apel!

Boswachter Jelka