Groot aantal auto’s vernield in Emmen

EMMEN – Afgelopen nacht is in de Ravelijn en omgeving Emmerschans een groot aantal auto’s vernield.

De politie kreeg vannacht rond 3.20 uur een melding daarover. Toen de politie ter plaatse was bleken er van meerdere auto’s ruiten vernield. Het is nu nog onbekend of er ook iets uit deze auto’s is weggenomen. Het gaat om personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Mocht u getuige zijn geweest van deze vernielingen of u heeft informatie hierover neem dan contact op met de politie in Emmen. Ook als u camera’s heeft waarop wellicht iets is te zien met betrekking tot de vernielingen, neem dan contact op met de politie. Dat kan via 09008844 of www.politie.nl.

Mocht ook uw auto vernield zijn en u heeft daarover nog geen contact gehad met de politie, dan kunt u aangifte doen. Aangifte kan ook digitaal via www.politie.nl. De melding is vastgelegd onder BVH2024023625 ^B

Bron: Politie Emmen